Футбол

Soccer.ruSoccer.ruКоноплянка может перейти в «Шахтер»

«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой. Сообщается, что Коноплянка должен стать в украинском клубе заменой для Тайсона, готовящегося к переходу в «Милан».
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Коноплянка может перейти из «Шальке» в «Шахтер»

Sport24.ru03:29

Коноплянка близок к переходу в «Шахтер»

Спорт-Экспресс02:20

«Шахтер» может подписать Коноплянку

Sportbox.RU02:41

Коноплянка близок к переходу в «Шахтёр»

Чемпионат02:44

Коноплянка близок к переходу в «Шахтер». Он может стать заменой Тайсону

Sports.ru02:43

«Шахтер» может подписать Коноплянку

Матч ТВ02:41

Источник: «Шахтёр» заинтересован в Коноплянке

Sport.ru03:43
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Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна

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В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе

Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
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Западная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по штабу лидеров террористов "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, пишет Reuters со ссылкой Центральное командование США.
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В РФ изменились правила призыва в армию

С 1-го сентября в России изменились правила призыва в армию.
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Смоленский губернатор уволил двух замов из-за угрозы срыва нацпроектов

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Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
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Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
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В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста

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Испанская танцовщица погибла из-за взрыва пиротехники на сцене

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Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.
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Рита Дакота прервала выступление на шоу в Кремле из-за звукорежиссера

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Премьер Грузии уходит в отставку

Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
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В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
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