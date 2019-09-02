Футбол
Soccer.ruКоноплянка может перейти в «Шахтер»
«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой. Сообщается, что Коноплянка должен стать в украинском клубе заменой для Тайсона, готовящегося к переходу в «Милан».
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Общество
Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок
Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок. На островах Абако погиб семилетний мальчик.
Российская газета 05:50
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Политика
Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:04
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Политика
Порошенко нашел новую работу в Раде
Работу девятый созыв Верховной рады начал 29 августа. Новый парламент сформировался в результате досрочных выборов, состоявшихся 21 июля.
РБК 09:14
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК вчера в 07:13
Общество
Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией
РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.
RT на русском 00:00
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе
Западная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по штабу лидеров террористов "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, пишет Reuters со ссылкой Центральное командование США.
РЕН ТВ 31 августа в 21:32
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Политика
В РФ изменились правила призыва в армию
С 1-го сентября в России изменились правила призыва в армию.
Военное дело вчера в 04:23
Общество
Суд отказался лишать родительских прав двоих участников акции протеста
Никулинский районный суд Москвы отказался лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию.
Ведомости 05:59
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Киберспорт
Опубликованы одиннадцать минут игрового процесса Bleeding Edge
Игромания.ру 09:02
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Политика
В Чехии прекращено расследование по делу премьера Бабиша
Полиция Чехии прекратила расследование по делу премьер-министра Андрея Бабиша.
News.ru 04:01
Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.
RT на русском 31 августа в 15:17
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.
Газета.Ru 07:42
Происшествия
СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:41
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18