Футбол
Soccer.ruКоноплянка может перейти в «Шахтер»
«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой. Сообщается, что Коноплянка должен стать в украинском клубе заменой для Тайсона, готовящегося к переходу в «Милан».
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:10, Вашингтон
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Газета.Ru 07:16
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады
Кстати, сам комитет был создан только 29 августа, в первый день работы Рады нового созыва.
Российская газета 10:58
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Политика
Песков подтвердил визит Путина на кладбище жертв теракта в Беслане
Президент России Владимир Путин приезжал на кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта 2004 года, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 10:58
Происшествия
«ОВД-Инфо»: по уголовному делу 27 июля задержан еще один фигурант
В уголовном деле об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля появился новый фигурант, сообщил портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора юридической помощи Аллу Фролову.
Коммерсантъ 10:01
Футбол
Причиной гола Жиркова в ворота «Спартака» стал тренерский ход Семака
Газета.Ru вчера в 20:45
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Футбол
ЦСКА арендовал у «Васко да Гама» Лукаса Сантоса
РИА Новости 11:04
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Пассажиров авиарейса Берлин — Лаппеенранта высадили в Хельсинки
Самолет ирландского лоукостера Ryanair, совершавший рейс из Берлина в Лаппеенранту, неожиданно для пассажиров приземлился в аэропорту Хельсинки.
РЕН ТВ 09:23
Общество
Исследование: более 60% студентов хотят работать по специальности
Более 60% студентов и абитуриентов университетов планируют работать по специальности, особенно это касается финансовой отрасли, а 20% заявили, что не хотят продолжать трудиться в выбранном направлении, показало исследование компании HeadHunter.
РИА Новости 03:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
Политика
Китай подал иск в ВТО против США из-за повышения пошлин
Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением американской стороной дополнительных пошлин на продукцию из КНР.
Газета.Ru 10:51
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до катастрофического уровня
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане достиг самой высокой, пятой категории, которую эксперты назвали катастрофической.
БИЗНЕС Online вчера в 10:17
Путешествия
Крым к началу осени посетили почти шесть миллионов туристов
Крым к началу осени посетили 5,8 миллионов туристов, что на 11% больше, чем за восемь первых месяцев в 2018 году, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 10:21
Происшествия
В Беслане вспоминают жертв теракта в школе
Эхо Москвы вчера в 02:00
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Авто
В Сети показали обновленный Nissan Patrol
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня 05:11
Общество
В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами
Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Баскетбол
Россия обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд ЧМ
Мужская сборная России по баскетболу смогла добиться второй победы кряду на Кубке мира, проходящем в Китае.
Metaratings 10:25
Авто
Стало известно российское название кроссовера Geely SX11
Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely Coolray (SX11) и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.
Автостат 02:27