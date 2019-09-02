«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой. Сообщается, что Коноплянка должен стать в украинском клубе заменой для Тайсона, готовящегося к переходу в «Милан».

Коноплянка может перейти в «Шахтер»

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