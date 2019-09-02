Футбол
Soccer.ruКоноплянка может перейти в «Шахтер»
«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой. Сообщается, что Коноплянка должен стать в украинском клубе заменой для Тайсона, готовящегося к переходу в «Милан».
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:37, Вашингтон
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Газета.Ru 05:51
Футбол
СМИ: «Валенсия» переключится на Марио Фернандеса после срыва переговоров с Хюсаем
По информации SER Deportivos Valen, испанскому клубу не удалось договориться с «Наполи» по трансферу Эльсейда Хюсая.
Матч ТВ 06:20
Футбол
Николай Комличенко: Перейду ли в ЦСКА? Завтра все узнаем
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА уже согласовал контракт с Комличенко, который в понедельник в составе сборной России начал подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).
Советский спорт 06:21
Авто
В Госдуме призвали отменить транспортный налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) предложил отменить транспортный налог.
Агентство Москва 02:14
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Политика
Кабмин Украины планирует обеспечить рост экономики на 40% за пять лет
В следующие недели, продолжил премьер-министр, правительство сфокусируется на подготовке к переговорам по транзиту газа и к составлению государственного бюджета на следующий год.
ТАСС 05:45
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика
Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Президент Владимир Путин в третий раз за два последних месяца прилетел в Иркутскую область, которая в июне-июле этого года пережила две разрушительных волны наводнения.
Российская газета 04:26
Футбол
Черчесов вызвал к себе поругавшихся Оздоева и Джикию
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провел беседу с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым и защитником «Спартака» Георгием Джикией.
Нева Спорт 06:17
Политика
Тегеран исключил возможность пересмотра иранской ядерной сделки
Тегеран отвергает возможность пересмотра иранской ядерной сделки, предостерегает от того, чтобы "открывать этот ящик Пандоры", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте собрала свою дочь Клавдию в школу
В текущем году дочь Кристины Орбакайте Клавдия пойдет во второй класс, а для школы певица выбрала наследнице школьный наряд от бюджетного бренда.
OAnews вчера в 16:11
Происшествия
Главный тренер «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов вместе с тремя экс-футболистами сборной России, пострадавшими при банкротстве банка "Замоскворецкий", подали иск к МВД РФ в Замоскворецкий суд столицы.
Газета.Ru 06:20
Политика
Польша обвинила Россию в отсутствии немецких репараций
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что после Второй мировой войны страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.
Lenta.ru 06:00
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости 31 августа в 08:01
Политика
Путин наградил заместителя председателя ЦИК орденом
Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева.
Ведомости 05:45
Здоровье
В Лабинском районе отремонтируют больницу
В районной больнице приведут в порядок сразу два отделения -гинекологическое и патологии беременных.
КП - Кубань 06:32
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Шоу-бизнес
Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.
Пятый канал вчера в 16:40
Политика
FT: компания Тимченко получила права на экспорт фосфатов из Сирии
Компания «Стройтрансгаз Логистика» (дочернее предприятие «Стройтрансгаза») Геннадия Тимченко в этом году получила от властей Сирии права на добычу фосфатов, а также контракт на эксплуатацию порта Тартус для поставок за рубеж, сообщает Financial Times со ссылкой на источник.
Ведомости 06:26
Происшествия
В колонии Новосибирска заключенному разорвали зашитый после пыток рот
Один из заключенных новосибирской исправительной колонии ИК-18 зашил себе рот в знак протеста против пыток, но ему его разорвали представители администрации учреждения, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на жену мужчины.
Московский Комсомолец 03:34
Политика
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.
РБК 06:32
Политика
США, Польша и Украина подписали газовое соглашение
Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 31 августа в 15:25
Происшествия
Дочь женщины, убившей годовалого сына в Башкирии, поместили в приют
Вечерняя Москва 02:08
Политика
Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией
Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
РБК 05:23
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Любовницы Игоря Вдовина живут на мои деньги»
Как утверждает Волочкова, она удивлена тому факту, что у нее в жизни есть замечательный мужчина, с которым у нее прекрасные отношения, но пресса называет его "любовником", передает "Стархит".
Дни24 00:27
Общество
Ученые рассказали, почему спорить с женщинами бесполезно
Женщины запоминают конкретные детали лучше, чем мужчины, в связи с чем спорить с ними зачастую бесполезно.
Мойка78 вчера в 05:54
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15