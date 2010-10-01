Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руКоноплянка назвал цель сборной Украины на Евро-2020

Сербия — Украина
2 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Црвена Звезда»
8′
Николай Матвиенко
Душан Тадич
9′
32′
Роман Яремчук
Неманья Радонич
34′
Александар Митрович
56′
Адем Ляйич
Мият Гачинович
69′
Неманя Максимович
Лука Миливоевич
76′
77′
Виктор Коваленко
Владимир Шепелев
77′
Виктор Цыганков
Артем Беседин
Неманья Радонич
Сергей Милинкович-Савич
82′
Александар Коларов
84′
88′
Руслан Малиновский
Евгений Шахов
90′+3′
Артем Беседин
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.
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