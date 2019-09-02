Футбол
Матч ТВКоноплянка стал игроком «Шахтера»
Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности в услугах украинского футболиста «Сампдории» и «Бешикташа». Коноплянка перешел в немецкую команду в 2017 году из «Севильи». В прошедшем сезоне чемпионата Германии игрок провел за команду из Гельзенкирхена 13 матчей и забил один гол.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
Футбол
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