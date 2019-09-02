Футбол

Матч ТВМатч ТВКоноплянка стал игроком «Шахтера»

Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности в услугах украинского футболиста «Сампдории» и «Бешикташа». Коноплянка перешел в немецкую команду в 2017 году из «Севильи». В прошедшем сезоне чемпионата Германии игрок провел за команду из Гельзенкирхена 13 матчей и забил один гол.
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Коноплянка перешел в донецкий «Шахтер»

Sport24.ru12:33

Официально: Коноплянка - игрок донецкого «Шахтёра»

Sport.ru13:13

Коноплянка близок к переходу в «Шахтер»

Спорт-Экспресс02:20

Коноплянка стал игроком «Шахтера»

Матч ТВ13:02

«Шахтер» подписал Коноплянку из «Шальке»

Sports.ru12:56

Коноплянка перешёл в «Шахтёр»

Чемпионат12:35

Коноплянка стал игроком «Шахтера»

Sportbox.RU13:02
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Евгений Коноплянка
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
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