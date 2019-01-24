Футбол

Нева СпортНева СпортКоноплянка считает, что сборной Украины не хватает Ракицкого

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Полузащитник донецкого «Шахтёра» Евгений Коноплянка считает, что в сборной Украины не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Коноплянка отметил, что Ракицкий всегда отдает точные первые передачи.
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Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка отметил, что в составе национальной команды не хватает полузащитника Ярослава Ракицкого, который сейчас играет в петербургском "Зените", передает Dynamo.kiev.ua
 со ссылкой на еженедельник "Футбол".
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