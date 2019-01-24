с чего всё началось

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Евгений Коноплянка считает, что в сборной Украины не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Коноплянка отметил, что Ракицкий всегда отдает точные первые передачи.

Коноплянка считает, что сборной Украины не хватает Ракицкого

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Происшествия Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.

Происшествия При стрельбе в супермаркете в Оклахоме погибли три человека Три человека погибли в результате стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Дункан (штат Оклахома), сообщает газета Duncan Banner со ссылкой на полицию.

Авто Hyundai выпустила дешевый аналог Hyundai Solaris Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.

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Армия и оружие Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.

Гаджеты Создатели процессоров Apple хотят конкурировать с Intel и AMD В NUVIA рассчитывают применить опыт, накопленный при разработке процессоров для мобильных устройств с батарейным питанием, чтобы создать серверный процессор — более производительный, энергетически эффективный и защищенный, чем существующие.

Политика Россия передала Украине задержанные после провокации военные корабли Напомним, 25 ноября прошлого года три военных корабля Украины нарушили границу России в Черном море и не реагировали на законные требования российских властей.

Гаджеты Google из-за угрозы слежки заблокировала приложение от Xiaomi В уведомлении говорится, что приложение заблокировано Google Play Protect в связи с тем, что оно может собирать личные данные пользователей.