с чего всё началось

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Евгений Коноплянка считает, что в сборной Украины не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Коноплянка отметил, что Ракицкий всегда отдает точные первые передачи.

Коноплянка считает, что сборной Украины не хватает Ракицкого

Общество Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Политика Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Общество Стало известно, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году В бюджет Пенсионного фонда России на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, рассказали в пресс-службе ведомства.

Общество В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.

Общество Силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края Правоохранительные органы, помимо обысков и выемки документации в офисах компании «ТОРЭКС», произвели выемку документации в кабинетах высших должностных лиц правительства Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Главу УВД на московском метро отправили в отставку Руководитель УВД на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект», которую полицейский Алексей Смирнов открыл по своим коллегам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 18 ноября.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Политика Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.

Авто Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4 Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).

Общество Глава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа Как заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, страна сможет пройти зимний период без рисков замерзнуть, поскольку накоплены значительные объемы газа и угля.