Футбол

Bethub.orgBethub.orgКоноплянка сказал, что сборной Украины не хватает Ракицкого

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поделился мнением об игровых качествах защитника Зенита Ярослава Ракицкого.
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Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка отметил, что в составе национальной команды не хватает полузащитника Ярослава Ракицкого, который сейчас играет в петербургском "Зените", передает Dynamo.kiev.ua
 со ссылкой на еженедельник "Футбол".
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