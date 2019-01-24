с чего всё началось

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поделился мнением об игровых качествах защитника Зенита Ярослава Ракицкого.

Коноплянка сказал, что сборной Украины не хватает Ракицкого

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