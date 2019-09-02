Футбол

Матч ТВМатч ТВКоноплянка стал игроком «Шахтера»

Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности в услугах украинского футболиста «Сампдории» и «Бешикташа». Коноплянка перешел в немецкую команду в 2017 году из «Севильи». В прошедшем сезоне чемпионата Германии игрок провел за команду из Гельзенкирхена 13 матчей и забил один гол.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Коноплянка перешёл в «Шахтёр»

Чемпионатвчера в 12:35

Официально: Коноплянка - игрок донецкого «Шахтёра»

Sport.ruвчера в 13:13

Коноплянка стал игроком «Шахтера»

Матч ТВвчера в 13:02

«Шахтер» подписал Коноплянку из «Шальке»

Sports.ruвчера в 12:56

Коноплянка перешел в донецкий «Шахтер»

Sport24.ruвчера в 12:33

Коноплянка близок к переходу в «Шахтер»

Советский спортвчера в 04:36

Коноплянка близок к переходу в «Шахтер»

Спорт-Экспрессвчера в 02:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Политика

Чиновницу из Тулуна отстранили от работы

Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
Российская газета 03:08
Кино

Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провал фильма в прокате Китая

Продюсер фильма «Тайна печати дракона» прокомментировал его неудачное выступление в китайском кинопрокате.
REGNUM 02:35
Политика

Путин назвал отношения между Россией и Монголией братскими

Газета.Ru 02:52
Армия и оружие

Облик самолета на замену Ан-2 определят в сентябре

Облик самолета, который будут производить в России на замену Ан-2, будет определен в сентябре, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых.
РИА Новости 01:10
Экономика

Аграрии Калининграда заявили о критической ситуации с продажей пшеницы

РБК 00:01
Политика

Бывший украинский министр назвал потери Киева от блокады Крыма

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил в эфире телеканала «112 Украина», что из-за блокады Крыма страна ежегодно теряет более миллиарда долларов.
Lenta.ru 01:13
Политика

На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Происшествия

Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье

В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Известия вчера в 19:35
Экономика

Промопроизводство замедлило рост

За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A90 5G с тройной камерой

Astera 02:31
Авто

Опубликованы первые снимки обновленного Toyota Yaris

SpeedMe вчера в 13:33
Политика

В Златоусте депутаты утвердили отставку мэра города

Напомним, вчера в середине дня глава Златоуста Вячеслав Жилин (возглавлял город с 2012 года) заявил об уходе в отставку.
Европейско-Азиатские новости 01:30
Общество

В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа

Газета.Ru 01:50
Наука

В Италии тестируют устройство для охотников за гравитационными волнами

Новое сейсмическое устройство, разработанное специалистами Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) и Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), может помочь охотникам за гравитационными волнами.
REGNUM вчера в 08:38
Происшествия

Журналиста Азара отпустили из отделения полиции

RT на русском вчера в 18:02
Происшествия

Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице

В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Финансы

Рубль растёт к евро на открытии торгов

На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Экономика

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Музыка

Автор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит

Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст.
ТАСС 02:32
Политика

Комитет Рады поддержал отмену депутатской неприкосновенности

"Рекомендовать Верховной раде поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203 от 30 августа 2019 года принять как закон", - говорится в решении комитета.
ИА Новороссия вчера в 05:05
Политика

Президент Польши отказался сотрудничать с Россией

Президент Польши Анджей Дуда считает, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме.
Lenta.ru вчера в 08:14
Общество

В США из-за урагана «Дориан» эвакуируют несколько штатов

Власти нескольких американских штатов объявили эвакуацию из-за приближения урагана "Дориан".
Суть событий вчера в 02:29
Авто

Фотошпионы засняли новый Nissan Patrol

В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 05:11
Общество

Росстат подсчитал долю работающих женщин в России

Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Газета.Ru 02:57
Гаджеты

Вдвое дешевле. Представлена новая версия беспроводных наушников Nokia True Wireless

Компания HMD Global под брендом Nokia официально анонсировала новую версию своих беспроводных наушников True Wireless с цилиндрической зарядной станцией.
iXBT.com 01:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Коноплянка
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное