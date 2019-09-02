Футбол
Евро-футбол.ру«Шахтёр» оформил трансфер Коноплянки
Полузащитник Евгений Коноплянка перебрался из гельзенкирхенского «Шальке» в донецкий «Шахтёр». Как сообщает официальный сайт украинского клуба, Коноплянка подписал контракт сроком на три года. Первым профессиональным клубом Коноплянки был «Днепр», за который он выступал до 2015 года.
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