Полузащитник Евгений Коноплянка перебрался из гельзенкирхенского «Шальке» в донецкий «Шахтёр». Как сообщает официальный сайт украинского клуба, Коноплянка подписал контракт сроком на три года. Первым профессиональным клубом Коноплянки был «Днепр», за который он выступал до 2015 года.

Политика Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.

Происшествия Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.

Происшествия В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.

Происшествия С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.

Политика Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.

Технологии Магнус Карлсен приобрел шахматную онлайн-платформу Chessable.com Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен через свою компанию Play Magnus прибрел британскую онлайн-платформу Chessable.com, которая позволяет проходить курсы обучения и совершенствования навыков игры в шахматы.

Политика Мутко, критикуя иркутского омбудсмена, перешел почти на мат На омбудсмена жаловались местные бизнесмены. По словам Мутко, на уполномоченного поступает много жалоб от жителей.

Экономика Иностранцам разрешат покупать землю на Украине Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.

Происшествия В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.

Транспорт Собянин открыл развязку МКАД с Бесединским шоссе на юге Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл транспортную развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе на юге города.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Здоровье В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.

Общество Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.

Интернет «Яндекс.Музыка» ограничит бесплатное прослушивание получасом "Яндекс.Музыка" ввела новые ограничения на бесплатное прослушивание треков.

Авто Компактный кроссовер Cadillac XT4 появится в Европе с турбодизелем Кроссовер Cadillac XT4 изначально разрабатывался с оглядкой на европейцев, но сюда модель попадет только в 2020 году.

Политика На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.

Общество В Петербурге открылся пансион воспитанниц Минобороны В Петербурге Сергей Шойгу открыл филиал пансиона воспитанниц Министерства обороны России. В первый набор вошли 240 девочек.

Музыка Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября» Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».

Экономика Кипр досрочно погасил долг перед Россией Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.

Политика Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.