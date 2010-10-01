Футбол
Спорт-ЭкспрессКоноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
98
Додо
77
Бондарь
22
Матвиенко
31
Исмаили
15
Коноплянка
20
Коваленко
7
Тайсон
21
Патрик
10
Мораес
11
Марлос
21
Ткаченко
23
Сапай
27
Баенко
40
Саков
50
Кане
92
Ндиайе
8
Габелок
17
Чеснаков
38
Челядин
5
Якубу
77
Васин
Ворскла
Расстановка 4‑5‑1
«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка. Хавбек перешел в «Шахтер» из «Шальке» этим летом. На его счету 3 игры и 1 мяч в УПЛ, а также одна встреча в Лиге чемпионов.
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