Футбол
Все про Спорт руКоноплянка заменит Тайсона в «Шахтере»
По сообщениям СМИ, хавбек «Шахтера» Тайсон ведет переговоры с «Миланом». Отмечают, что сумма трансфера бразильца в итальянский клуб может составить 30 млн евро. В связи с этим, появилась информация об интересе со стороны украинского клуба к полузащитнику «Шальке» Евгению Коноплянке.
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Происшествия
Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
В результате урагана «Дориан» на Багамах погибли как минимум пять человек.
Lenta.ru вчера в 22:27
Общество
Трутнев подчеркнул важность выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.
РИА Новости 03:11
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Культура
Госпитализированный Розенбаум рассказал о своем состоянии
67-летний советский, российский актер, певец и автор песен Александр Розенбаум попал в больницу и был прооперирован.
Российская газета 04:48
Здоровье
В Свердловской области начался сезон ОРВИ
В период с 26 августа по 1 сентября в Свердловской области зарегистрировано 13,3 тысячи случаев ОРВИ, заболевших гриппом среди свердловчан не выявлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
ТагилСити.ру вчера в 23:27
Политика
Путин раскритиковал работу чиновников Иркутской области
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу чиновников Иркутской области, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста Тело 24-летней Даяны с черепно-мозговой травмой обнаружили под Верещагинским мостом.
Экспресс газета вчера в 02:33
Общество
В Екатеринбурге исключили ещё одно место для храма Святой Екатерины
Убрать площадку предложил мэр Александр Высокинский: градоначальник напомнил, что на месте башни уже ведётся строительство ледовой арены.
REGNUM 04:37
Общество
В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно
Российская газета 03:07
Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet
Коммерсантъ 04:31
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Футбол
«Оренбург» исключил из заявки команды травмированного Готлиба
"Оренбург" исключил из заявки команды травмированного футболиста Эдуарда Готлиба, сообщается на официальном сайте южноуральского клуба.
РИА Новости 03:52
Шоу-бизнес
Поклонская рассказала о разводе с мужем
РИАМО вчера в 13:50
Армия и оружие
ДНР: ВСУ обстреляли зажигательными боеприпасами жилые дома в Зайцево
Информацию об обстреле жилых домов в поселке Зайцево зажигательными боеприпасами подтвердил глава городской администрации Горловки Иван Приходько, сообщив, что один из домов полностью сгорел.
Евразия Daily 04:08
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Авто
Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем
В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.
Драйв вчера в 10:10
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Общество
Волгоград попал в топ городов с самыми алчными женщинами
Как рассказали корреспонденту «Блокнот Волгограда» в пресс-службе независимого агентства ZOOM MARKET, по данным федерального социологического опроса, проведённого в августе, самые алчными жительницами оказались женщины, живущие в Саранске, Москве и Краснодаре.
Блокнот Волгоград 03:06
Футбол
Боласи, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Спортинг»
Боласи заключил трудовой договор со «Спортингом» до середины 2020 года. Ранее сообщалось, что московский ЦСКА работает над переходом Янника.
Евро-футбол.ру 01:05
Политика
Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
Теннис
Надаль считал, что Рублёв сможет обыграть Берреттини на US Open
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль выразил мнение, что россиянин Андрей Рублёв мог считаться фаворитом в матче против итальянца Маттео Берреттини.
Нева Спорт 04:17
Политика
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
RT на русском 02:22
Игры
Трейлер к выходу ремастера Final Fantasy VIII
Компания Square Enix опубликовала трейлер к выходу ремастера Final Fantasy VIII, релиз которого уже состоялся на PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One.
Игромания.ру 04:31
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39