Единоборства
Спорт-ЭкспрессКонор Макгрегор: «Все знают, что Хабиб от меня бегает»
Все дагестанцы знают, все чеченцы знают, что он избегает меня. Но я говорю, наш реванш неизбежен. Как только я выйду из этого зала, я буду тренироваться.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Происшествия
Заочно арестован украинец, обвиняемый в атаке на посольство РФ в Киеве
Суд в России заочно арестовал 34-летнего украинца Владимира Кошовенко, который является фигурантом дела о нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года.
РЕН ТВ 12:48
Общество
Forbes составил список богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
Происшествия
Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla
Житель американского штата Южная Каролина Омар Аван (Omar Awan) заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии.
Lenta.ru 12:47
Общество
Украинский эксперт с шоу Соловьева попал в реанимацию, сообщил его коллега
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости 13:16
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
News.ru вчера в 11:06
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Общество
«Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран
«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.
РБК вчера в 15:02
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Шоу-бизнес
Александр Градский рассказал о нетребовательной молодой жене
В своем недавнем интервью Александр Градский рассказал, что у него с молодой супругой почти безупречные, очень гармоничные отношения.
Bimru.ru 02:43
Политика
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
RT на русском 01:48
Политика
Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме
Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.
Ruposters.ru 10:06
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия 07:27
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Российская газета 03:00
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 05:58
Футбол
Месси установил рекорд Лиги чемпионов
Metaratings вчера в 16:04
Кино
В российский прокат выходит фильм «Сторож» Юрия Быкова
Психологический триллер «Сторож» выходит в прокат сегодня, 24 октября Герои, которых режиссер запирает в холодной и неуютной коробке санатория, кажутся очень разными.
Tricolor TV Magazine 05:48
Хоккей
Салават Юлаев — Витязь 2:1 (Овертайм)
Дубль Никиты Сошникова помог одержать победу в матче с «Витязем». «Салават Юлаев» принимал подмосковную команду на своём льду.
Bash.News 12:43
Политика
Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Космос
В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель
RT на русском 21 октября в 21:28
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые нельзя сочетать друг с другом
Диетолог Екатерина Иванникова рассказала, сочетания каких продуктов очень популярны, однако не очень полезны, пишет «МедикФорум».
Ореанда-Новости 11:26
Авто
Skoda раскрыла внешность купе-кроссовера Kamiq GT
Компания Skoda объявила дату премьеры нового "прокачанного" кроссовера Kamiq GT.
Новые автомобили 21 октября в 10:41
Автоспорт
Renault не станет обжаловать дисквалификацию
Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 11:48