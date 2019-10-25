Футбол
Спорт-ЭкспрессКонор Макгрегор назвал имя любимого футболиста
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.
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Фигурное катание
Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Российская газета 18:20
Кино
Финал новых «Звездных войн» появился в Сети
Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
Рамблер вчера в 05:39
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Технологии
Mail.Ru Group запустит суперприложение на базе «ВКонтакте»
Mail.Ru Group планирует запустить суперприложение на базе «ВКонтакте», пишет РБК.
Computerworld Россия вчера в 04:18
Армия и оружие
Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Газета.Ru 13:47
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко
Первая в истории игра между ФК «Ростов» и «Сочи» завершилась со счетом 2:0. Победу желто-синим принес дубль Романа Еременко, сообщает пресс-служба клуба.
Rostof.ru 14:32
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ защиты от гриппа
По-прежнему, наиболее эффективными инструментами защиты от гриппа остаются вакцина, здоровый образ жизни и личная гигиена.
Vologda-poisk.ru 00:05
Экономика
«Подойдет не всем»: эксперты о новой накопительной пенсионной системе
Минфин и ЦБ предложили новый способ копить на пенсию – гарантированный пенсионный план (ГПП), который начнет действовать с 2021 г. взамен так и не запущенного индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Ведомости 03:16
Политика
Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском 15:40
Происшествия
СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае
Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.
РИА Новости 13:54
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).
Российская газета 11:08
Авто
Новый автомобиль от компании Bentley – модель Flying Spur
В интервью Питера Боша, который является одним из директоров и ответственным за производство Bentley, было сказано, что при создании новой модели Flying Spur компания старалась совместить современные высокие технологии и современный невероятно роскошный интерьер и общий внешний вид.
AvtoVolgograda.ru вчера в 07:21
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Политика
Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет
Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
Комсомольская правда вчера в 15:43
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
RuNews24.ru вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
ТагилСити.ру вчера в 03:08
Происшествия
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Известия 17:55
Происшествия
Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 04:46
Общество
Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»
«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.
Говорит Москва 06:28
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру 03:59
Шоу-бизнес
Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Политика
Посольство РФ в Вашингтоне призвало США прекратить охоту за россиянами
Российское посольство в Вашингтоне в субботу, 26 октября, обратилось с призывом к американским властям прекратить охоту за гражданами РФ по всему миру.
Экономика сегодня 14:50
Армия и оружие
В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию
Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец вчера в 07:56
Происшествия
В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В Кировской области при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 15:18
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер вчера в 15:17
Армия и оружие
Первые С-300 поступили на вооружение российской базы в Таджикистане
Первые зенитные ракетные комплексы С-300ПС поступили на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане.
RT на русском 09:09