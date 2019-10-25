Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Экономика Владелец Louis Vuitton задумался о покупке Tiffany LVMH видит в Tiffany & Co возможность расширить свое присутствие в США и получить преимущество в конкурентной борьбе на ювелирном рынке, утверждают собеседники Bloomberg.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Здоровье Диетолог раскрыла главные ошибки в питании россиян В последние годы опубликованы два больших исследования, первое из них – это исследование питания на 103,5 тыс. человек, которое проводил Росстат.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики» Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».

Политика Киев сократил подачу воды в ЛНР Киев сократил подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.