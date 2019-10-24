Единоборства
REGNUMКонор Макгрегор отказался ехать в Дагестан
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не намерен ехать в Дагестан — на родину его соперника по последнему поединку Хабиба Нурмагомедова. Об этом спортсмен заявил сегодня, 24 октября, на пресс-конференции в Москве.
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Политика
Россияне доверяют президенту меньше, чем армии
Второй год подряд россияне больше доверяют армии, чем президенту, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Технологии
Google презентует квантовый компьютер
Команда достаточно квалифицирована, чтобы создать такой компьютер, но, как и для освоения Арктики, нужны ещё десятилетия упорной работы, чтобы человечество почувствовало эффект от этого открытия.
Происшествия
В Великобритании обнаружили грузовик с 39 телами
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Экономика
Россия поднялась на 28-ю позицию в рейтинге Doing Business
Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), Россия закрепилась на 28-м месте, поднявшись на три строчки в рейтинге Doing Busines-2020 ВБ и Международной финансовой корпорации (IFC), передает РИА Новости.
Происшествия
На Кузбассе медведь задрал охотника
«Вести Кузбасс» сообщают, что в Топкинском районе Кемеровской области в лесу обнаружено тело 62-летнего мужчины, на которого напал хищник.
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
Политика
Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд.
Футбол
Болельщики «Ливерпуля» перепутали Генк с Гентом и не попали на матч ЛЧ
Два фаната английского футбольного клуба "Ливерпуль" не смогли попасть на матч любимой команды из-за того, что перепутали Генк с Гентом, сообщает HLN.
Общество
Владельцы половины вагонов в РФ пригрозили уйти из страны
Грузовладельцы и операторы, которые управляют половиной всех вагонов в России, пригрозили уйти из страны.
Авто
Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Общество
Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке
Административный протокол составлен в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, порвавшего Конституцию РФ перед камерой.
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Общество
Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам
Армия и оружие
В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии
НАТО констатирует улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
Энергетика
Сечин раскритиковал политику США в нефтяной отрасли
Если раньше было принято говорить, что на мировом рынке нефти действуют три «регулятора» – Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке складывается такая тенденция, что, возможно, мы будем говорить об одном регуляторе – США, и это нужно воспринимать как данность, сказал Игорь Сечин.
Футбол
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку.
Фигурное катание
Российские фигуристы сутки добирались до Канады
Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.