Единоборства

REGNUMREGNUMКонор Макгрегор отказался ехать в Дагестан

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не намерен ехать в Дагестан — на родину его соперника по последнему поединку Хабиба Нурмагомедова. Об этом спортсмен заявил сегодня, 24 октября, на пресс-конференции в Москве.
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Конор – о поездке в Дагестан: «Не хочу питаться их дерьмом»

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Макгрегор: я бы не поехал в Дагестан. Зачем? Попитаться их отходами?

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Макгрегор в грубой форме отказался посетить Дагестан

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Конор Макгрегор назвал дагестанскую кухню «дерьмом»

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Конор Макгрегор: В Дагестан я не поеду, даже чтобы в туалет сходить

Life.ru06:55

Макгрегор: «Не поеду в Дагестан. Не хочу питаться их дерьмом»

ProstoProSport06:38
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В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
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В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
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Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), Россия закрепилась на 28-м месте, поднявшись на три строчки в рейтинге Doing Busines-2020 ВБ и Международной финансовой корпорации (IFC), передает РИА Новости.
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В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
RT на русском 06:55
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Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд.
Газета.Ru вчера в 11:54
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Болельщики «Ливерпуля» перепутали Генк с Гентом и не попали на матч ЛЧ

Два фаната английского футбольного клуба "Ливерпуль" не смогли попасть на матч любимой команды из-за того, что перепутали Генк с Гентом, сообщает HLN.
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Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
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Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
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Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке

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Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
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ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
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Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам

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В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии

НАТО констатирует улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 08:14
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
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Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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Толпа фанатов побежала за машиной Макгрегора по Москве

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Если раньше было принято говорить, что на мировом рынке нефти действуют три «регулятора» – Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке складывается такая тенденция, что, возможно, мы будем говорить об одном регуляторе – США, и это нужно воспринимать как данность, сказал Игорь Сечин.
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Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку.
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Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
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