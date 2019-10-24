Единоборства
REGNUMКонор Макгрегор отказался ехать в Дагестан
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не намерен ехать в Дагестан — на родину его соперника по последнему поединку Хабиба Нурмагомедова. Об этом спортсмен заявил сегодня, 24 октября, на пресс-конференции в Москве.
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