Единоборства

Live24Live24Макгрегор потребовал организовать реванш с Нурмагомедовым в Москве

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор через свой микроблог попросил организовать второй бой с российским спортсменом. Сегодня ночью в Абу-Даби Нурмагомедов одержал яркую победу над американцем Дастином Порье.
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Макгрегор захотел реванш с Хабибом в Москве. Это возможно?

Спорт-Экспресс02:25

UFC — Макгрегор требует реванш с Хабибом в Москве – когда бой, это реально?

Чемпионатвчера в 20:20

Макгрегор попросил организовать его бой с Хабибом в Москве

Матч ТВвчера в 19:22

Макгрегор попросил назначить ему бой с Хабибом в Москве

Sport24.ruвчера в 19:13

Конор: «Бронируйте реванш с Хабибом в Москве»

Sports.ruвчера в 20:19

Макгрегор заявил о готовности приехать в Россию ради реванша с Хабибом

РИА Новостивчера в 19:51

Макгрегор попросил организовать его бой с Хабибом в Москве

Sportbox.RUвчера в 19:22
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Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Общество

Проезд в троллейбусах Ставрополя в день выборов сделали бесплатным

Своё ТВ 06:51
Армия и оружие

Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха

Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Происшествия

В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит

Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Футбол

«Ювентус» хочет подписать Де Хеа после окончания его контракта с «МЮ»

По имеющейся информации, испанец отказывается продлевать контракт с «МЮ». В таком случае он станет свободным агентом по окончании сезона.
Спорт-Экспресс 05:06
Единоборства

Нурмагомедов заработал рекордный гонорар в истории UFC

Вести.Ru 05:46
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Политика

На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

Ведомости 06:22
Общество

Падение крана на дом в Канаде попало на видео

Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Политика

В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Футбол

Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом

Газета.Ru 05:15
Армия и оружие

Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою

Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
Свободная Пресса 03:33
Политика

Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Футбол

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном

Sports.ru 06:54
Происшествия

В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы

Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Армия и оружие

Израильская компания IWI представила новую штурмовую винтовку Arad

Компания Israel Weapon Industries (IWI) представила новую штурмовую (автоматическую) винтовку собственной разработки и производства "Арад".
Военное обозрение 06:30
Политика

Более 23% избирателей проголосовали в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита 02:36
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Теннис

Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика

Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным

Газета.Ru 06:52
Политика

Явка на выборах в Госсовет Татарстана на 10:00 превысила 14%

В Татарстане явка на выборах в Госсовет Татарстана к 10:00 составила 14,14%.
Коммерсантъ Казань 04:53
Политика

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Политика

Протестующие в Гонконге попросили поддержки США

Известия 07:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова публично высмеяла беременную Анастасию Костенко

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко После обнародования информации об интересном положении Анастасии многие ждали реакции Ольги Бузовой — бывшей жены Дмитрия Тарасова.
Вокруг ТВ 07:06
Происшествия

В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика

Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму

Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена.
РИА Новости 05:20
Политика

Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона

Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.
RT на русском 05:28
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Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на январь 2019 года занимает третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
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Американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2009 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC и WEC. С апреля 2019 года является временным чемпионом UFC в лёгком весе.
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