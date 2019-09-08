Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор через свой микроблог попросил организовать второй бой с российским спортсменом. Сегодня ночью в Абу-Даби Нурмагомедов одержал яркую победу над американцем Дастином Порье.

Макгрегор потребовал организовать реванш с Нурмагомедовым в Москве

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