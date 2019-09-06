Футбол
Нева СпортКонов: «Зенит» предложит Кокорину новый контракт
Спортивный журналист, главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что в ближайшее время петербургский «Зенит» предложил освобожденному по УДО Александру Кокорину новый контракт. Об этом журналист написал в своем телеграм-канале.
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с чего всё началось
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.РИА Новости05:06
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Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
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Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
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Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 14:02
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ЦБ назвал динамику реальных доходов россиян неудовлетворительной
Динамика реальных доходов россиян неудовлетворительная, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 09:42
Здоровье
Уволен главврач 3-й городской больницы Саратова
Освобожден от должности главный врач 3-й городской больницы имени Миротворцева Владимир Рощепкин.
Версия-Саратов 13:20
Политика
Путин поручил выделить деньги пострадавшим от паводка в Приамурье
Российский президент Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные деньги Амурской области на ремонт домов, пострадавших от подтоплений, и для оказания помощи людям, оставшимся без жилья.
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Газета.Ru 11:06
Политика
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
РИА Новости 12:59
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Молодежная сборная России распечатала счет
В Саранске на «Мордовии» арене молодежная сборная России забила первый гол в ворота Сербии.
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Хоккей
СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
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Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
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США могут решить вопрос с экстрадицией директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова в самом скором времени.
News.ru 12:34
Армия и оружие
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Калининградские поисковики обнаружили недалеко от Ладушкина фрагменты советского фронтового бомбардировщика Пе-2 и останки двух лётчиков.
Клопс 12:19
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
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Автоспорт
Квят стал шестым в первой практике «Гран-при Италии»
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии". Лучшее время показал Шарль Леклер из "Феррари".
Pravda.Ru 07:58
Здоровье
Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств
Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты.
Известия 12:46
Авто
В Сети вспомнили эталонную ГАЗ-3101 «Волга»
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Ferra вчера в 13:30
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Общество
Демограф предложил ввести налог на малодетность с 18 лет
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития рассказал на пресс-конференции НСН, с какого возраста россияне должны платить символический налог, предложенный им. Общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей.
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