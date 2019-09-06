Футбол
Рамблер«Зенит» отреагировал на освобождение Кокорина
По данным РИА Новости, гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал освобождение Кокорина хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом. По информации Конова, именно на этой встрече будет решен вопрос о новом контракте игрока.
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с чего всё началось
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.РИА Новости05:06
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Политика
Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет в период с апреля по ноябрь, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:01
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Политика
Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Происшествия
Механик в США сломал самолет, чтобы получить деньги за его починку
В США предприимчивый механик компании American Airlines намеренно поломал прибор в воздушном судне.
РЕН ТВ 12:03
Армия и оружие
Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха
В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Политика
Адвокат: Зеленский помиловал 12 россиян для обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании лиц, переговоры о которых сейчас ведутся между Киевом и Москвой, сообщил адвокат нескольких задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Коммерсантъ 11:41
Политика
Глава Пентагона предостерег страны ЕС от сотрудничества с Китаем
Министр обороны США Марк Эспер предостерег коллег из Евросоюза от сотрудничества с Китаем, об этом 6 сентября сообщает Al Arabia.
REGNUM 07:12
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Футбол
Верратти покинул расположение сборной Италии
Полузащитник сборной ИталииМарко Верратти покинул расположение команды.
Спорт-Экспресс 09:47
Политика
Заседание суда по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе
Вопросы процедурного характера обсуждались в пятницу, 6 сентября, в Неаполе в ходе заседания суда по делу топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова, задержанного по запросу американской стороны.
Известия 08:21
Общество
Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование о семье первого заместителя Сергея Собянина
Ранее в ФБК заявили, что нашли у семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной недвижимости на 6,5 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 12:04
Общество
Владелец ВПП в «Жуковском» заказал приборы для отпугивания птиц
Летно-исследовательский институт имени Громова, на балансе которого находится взлетно-посадочная полоса аэропорта "Жуковский", заказал поставку приборов для отпугивания птиц, следует из материалов на портале госзакупок.
РИА Новости 11:40
Футбол
На стадионе «Мордовия Арена» Федор Чалов выйдет с первых минут
В 19.00. на стадионе «Мордовия Арена» начнется отборочный матч ЧЕ между молодежными сборными России и Сербии.
Известия Мордовии 11:30
Политика
Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.
РБК 11:14
Шоу-бизнес
Валерия потеряла ребенка от Пригожина
Певица Валерия в передаче "Судьба человека" на канале "Россия-1" рассказала, как потеряла ребенка от продюсера Иосифа Пригожина.
Газета.Ru 09:27
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Армия и оружие
Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»
Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
Газета.Ru 08:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Происшествия
Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой
Почти двое суток ушло на поиски пропавшей в Тарногском районе Вологодской области двухлетней девочки — в пятницу утром ее обнаружили в полукилометре от песочницы, где видели последний раз.
Вести.Ru 06:17
Политика
В США начали антимонопольное расследование в отношении Facebook
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что возглавит антимонопольное расследование в отношении деятельности компании Facebook.
Известия 10:10
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Ведомости 06:19
Происшествия
В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка
Четырехлетний мальчик пропал из дома в деревне Березовка Ирбейского района, где находился с матерью и тремя младшими детьми.
РИА Новости 03:52
Космос
Холодная таинственная планета скоро приблизится к Земле: как с ней связаны астраханцы
10 сентября на кратчайшее расстояние к Земле подойдет самая далекая и холодная планета — Нептун.
Каспий.Инфо 00:35
Хоккей
КХЛ выплатит клубам 419 миллионов рублей от реализации телевизионных прав
Совет директоров КХЛ утвердил распределение между клубами лиги прибыли в размере более 419 миллионов рублей (с НДС), полученной от реализации телевизионных прав в сезоне-2018/19, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 07:20
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.
Газета.Ru 08:08