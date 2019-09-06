Футбол

РамблерРамблер«Зенит» отреагировал на освобождение Кокорина

По данным РИА Новости, гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал освобождение Кокорина хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом. По информации Конова, именно на этой встрече будет решен вопрос о новом контракте игрока.
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Гендиректор «Зенита»: в ближайшее время встречусь с Кокориным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости, Тарас Барабаш. Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и заявил, что в ближайшее время встретится с футболистом.
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