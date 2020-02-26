с чего всё началось

Басманный суд Москвы перевел экс-полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова из СИЗО под домашний арест.

Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

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