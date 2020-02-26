с чего всё началось

Басманный суд Москвы в среду перевел из СИЗО под домашний арест одного из бывших полицейских, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Путин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля Президент России Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию провести всероссийское голосование по поправкам 22 апреля.

Экономика В России изменят правила выдачи кредитов Банки переходят на электронное оформление сделок. В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Политика Путин поддержал предложение о роли русского языка в Конституции Президент России Владимир Путин назвал правильным предложение закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа и при этом гарантировать в Основном законе сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.

Политика Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.

Технологии Программист Миск назвал опасную уязвимость в iPhone и iPad В блоге программиста Томми Миска (Tommy Mysk) появилась запись об обнаруженной им уязвимости, позволяющей приложениям для iOS получать доступ к данным, скопированным в буфер обмена iPhone и iPad.

Общество Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.

Общество У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Футбол УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.

Общество Мишустин назвал две ключевые задачи правительства Премьер-министр Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.