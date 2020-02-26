Происшествия
РИА НовостиСуд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова
Басманный суд Москвы в среду перевел из СИЗО под домашний арест одного из бывших полицейских, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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с чего всё началось
Бывший сотрудник полиции по ЗАО Москвы Денис Коновалов рассказал, как при задержании подбросил наркотики корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, его показания публикует Baza.Лениздат.Рувчера в 12:36
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Фигуранта дела Голунова, давшего показания на начальника, отпустили под домашний арест
Московский Комсомолец08:31
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