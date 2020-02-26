с чего всё началось

Басманный суд Москвы перевел экс-полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова из СИЗО под домашний арест.

Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.

Общество Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.

Общество Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Происшествия SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.

Политика Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.

Происшествия Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Армия и оружие Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Политика Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Политика Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.

Политика Зеленский определился, кто возглавит правительство Украины Действующий премьер-министр Украины Алексей Гончарук, возглавляющий правительство с августа 2019 года, подал в отставку в связи со скандалом вокруг записи, на которой он якобы неоднозначно высказывается о Зеленском.

Шоу-бизнес Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.

Политика В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».

Происшествия Следствие засекретило личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении Boeing 17 июля 2014 года в районе Донбасса, останутся в тайне, сообщила голландская телевизионная программа Nieuwsuur.

Общество Азербайджанская SOCAR поставит Белоруссии два танкера нефти в марте Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.