Политика

КоммерсантъКоммерсантъКонсервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650. У основных соперников консерваторов, Лейбористской партии, 202 места.
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Борис Джонсон переизбран членом парламента

Интерфаксвчера в 23:03

Британские консерваторы поучили абсолютное большинство на выборах

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Взгляд.рувчера в 17:36

Консервативная партия Британии получила мандат на Brexit

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BFM.ru11 декабря в 06:25
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Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
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Мединский рассказал об отношении к критике в Telegram

Глава Минкультуры России Владимир Мединский рассказал, что следит за критикой работы ведомства, в том числе и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.
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В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
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Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
RT на русском 01:24
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Ghost of Tsushima: свежий трейлер и релиз летом 2020 года

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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила 12 декабря компания.
Ведомости вчера в 13:08
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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
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Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

Известия 11 декабря в 07:25
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Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
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Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета

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Армия и оружие

Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины

Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Военное обозрение вчера в 23:08
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

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РИА Новости вчера в 23:12
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Microsoft анонсировал новый Xbox Series X

Корпорация Microsoft показала дизайн своей будущей игровой консоли Xbox Series X, запуск которой намечен к концу 2020 года.
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Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
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Гарик Харламов отомстил Кристине Асмус за скандальную секс-сцену

Роль в фильме «Текст» для Кристины Асмус стала самой яркой в карьере.
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Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
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Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Слово и Дело вчера в 12:49
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Утро в Петербурге началось со сбитых пешеходов

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Армия и оружие

Турция грозит закрыть для США базу Инджирлик в ответ на санкции

Ранее глава турецкого МИД заявлял, что покупка С-400 – это не политический вопрос для Турции, поскольку ранее страна обращалась к США и Франции с предложением приобрести у них системы ПВО, но они не согласились.
Журналистская правда 11 декабря в 08:28
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Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»

«Сампдория» рассматривает вариант с расторжением арендного соглашения полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони.
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Власти России введут новый документ на автомобиль

Власти России намерены ввести новый документ на автомобиль, который будет содержать информацию об энергоэффективности транспортного средства.
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Неймар: уступил пенальти Кавани не ради примирения с кем-то

Во время игры с «Лионом» Неймар отобрал у Кавани право пробить штрафной. В ответ уругваец не дал бразильцу пробить пенальти.
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Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Власти Германии рассчитывают, что США не станут вводить санкции против компаний, задействованных в реализации проекта газопровода «Северный поток-2», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Армия и оружие

Пентагон показал видео испытания запрещенной ДРСМД ракеты

Первые испытания запрещенной ДРСМД ракеты Пентагон провел в середине августа. Запуск также произвели в Калифорнии.
РБК вчера в 20:05
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Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:53
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СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
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