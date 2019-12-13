Политика

RT на русскомRT на русскомКонсерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатское кресло из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Борис Джонсон переизбран членом парламента

Интерфаксвчера в 23:03

Эксперт оценила значение уверенной победы партии Джонсона в Британии

Взгляд.ру03:14

Британские консерваторы поучили абсолютное большинство на выборах

Известия00:44

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

RT на русском04:21

Триумф под знаменем Brexit. Джонсон уверенно победил, но испытания только начинаются

ТАСС04:19

Консервативная партия Британии получила мандат на Brexit

Газета.Ru00:16

Депутат ГД: британцы проигнорировали вбросы о «русском следе» в Brexit

РИА Новости01:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Происшествия

Нижегородца арестовали за конское ржание

На два месяца арестован нижегородец, который два года изводил соседей громкой записью конского ржания и топота.
Вести.Ru 02:54
Политика

Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева сочла неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику Владимира Путина о газе.
РИА Новости 00:59
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Шоу-бизнес

Водонаева назвала «паскудами» Ксению Бородину, Айзу и Риту Дакоту

В звездный скандал решила вмешаться и Рита Дакота, обрушившаяся на экс-участницу популярного телешоу с критикой и назвавшая ее "человеком с нездоровой психикой".
Московский Комсомолец 03:53
Происшествия

В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи

Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись в Иркутской области на трассе "Байкал", в результате ДТП два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
РИА Новости 03:48
Политика

В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 13 декабря, оценил заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о продлении санкций ЕС против России на полгода.
Аргументы недели 03:40
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
Политика

Зеленский развеял опасения Путина о резне в Донбассе

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании СПЧ, заявил, что Москва не вернет Украине контроль над границей в районе ДНР и ЛНР, так как опасается повторения резни в Сребренице, произошедшей в 1995 году в Боснии и Герцеговине.
Московский Комсомолец 03:11
Общество

Начальник УМВД по Екатеринбургу уволился из полиции

ТагилСити.ру 04:11
Футбол

Александр Бубнов: «Наши клубы в еврокубках продемонстрировали реальный уровень РПЛ»

Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Хетафе» и «Краснодаром» (3:0). Честно говоря, ожидал от команды Мурада Мусаева более агрессивной игры, ведь ей нужно было побеждать, чтобы пройти дальше.
Sportbox.RU вчера в 15:23
Экономика

Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
РБК 00:00
Экономика

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
РБК 11 декабря в 14:53
Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Армия и оружие

В Донбассе заявили о возвращении украинских военных на позиции

Украинские военные вернулись на участок разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе.
Lenta.ru 02:01
Происшествия

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

РИА Новости 04:34
Технологии

«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx

Обыск прошел в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав, возбуждённого по заявлению Rambler Group.
TelecomDaily 04:27
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Общество

Декларации по «амнистии капитала» получили полную неприкосновенность

Закон, уточняющий неприкосновенность деклараций, поданных в рамках программы «амнистии капитала», Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 02:45
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Футбол

Лэмпард не видит острой необходимости в зимних трансферах

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил возможность приобретения новых игроков в январское трансферное окно.
LiveSport.ru 03:28
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила Швеции на Кубке Первого канала

Сборная России уступила команде Швеции в первом матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
ТК Звезда вчера в 14:34
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
РИА Новости 03:54
Армия и оружие

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
Общество

России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Газета.Ru 03:59
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости вчера в 05:20
Происшествия

Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
REGNUM 02:30
Политика

Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
РБК 03:58
Киберспорт

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds анонсировали новый проект под названием prologue.
CyberSport.ru вчера в 22:01
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

REGNUM 01:47
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное