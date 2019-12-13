Политика
RT на русскомКонсерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатское кресло из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
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Происшествия
Нижегородца арестовали за конское ржание
На два месяца арестован нижегородец, который два года изводил соседей громкой записью конского ржания и топота.
Политика
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Телеведущая Ольга Скабеева сочла неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику Владимира Путина о газе.
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Шоу-бизнес
Водонаева назвала «паскудами» Ксению Бородину, Айзу и Риту Дакоту
В звездный скандал решила вмешаться и Рита Дакота, обрушившаяся на экс-участницу популярного телешоу с критикой и назвавшая ее "человеком с нездоровой психикой".
Происшествия
В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи
Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись в Иркутской области на трассе "Байкал", в результате ДТП два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Политика
В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 13 декабря, оценил заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о продлении санкций ЕС против России на полгода.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Происшествия
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками
Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
Политика
Зеленский развеял опасения Путина о резне в Донбассе
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании СПЧ, заявил, что Москва не вернет Украине контроль над границей в районе ДНР и ЛНР, так как опасается повторения резни в Сребренице, произошедшей в 1995 году в Боснии и Герцеговине.
Общество
Начальник УМВД по Екатеринбургу уволился из полиции
Футбол
Александр Бубнов: «Наши клубы в еврокубках продемонстрировали реальный уровень РПЛ»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Хетафе» и «Краснодаром» (3:0). Честно говоря, ожидал от команды Мурада Мусаева более агрессивной игры, ведь ей нужно было побеждать, чтобы пройти дальше.
Экономика
Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге
Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
Экономика
Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн
Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Армия и оружие
В Донбассе заявили о возвращении украинских военных на позиции
Украинские военные вернулись на участок разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе.
Происшествия
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Технологии
«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx
Обыск прошел в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав, возбуждённого по заявлению Rambler Group.
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Общество
Декларации по «амнистии капитала» получили полную неприкосновенность
Закон, уточняющий неприкосновенность деклараций, поданных в рамках программы «амнистии капитала», Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Футбол
Лэмпард не видит острой необходимости в зимних трансферах
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил возможность приобретения новых игроков в январское трансферное окно.
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила Швеции на Кубке Первого канала
Сборная России уступила команде Швеции в первом матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Армия и оружие
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
Общество
России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Политика
Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
Киберспорт
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds анонсировали новый проект под названием prologue.