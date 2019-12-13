Политика
RT на русскомКонсерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Экономика
Башкирия получит 99 млн рублей на поощрение эффективных чиновников
Башкирия получит 99 млн рублей межбюжетного трансферта из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов, сообщается на сайте Правительства России.
Политика
В Кремле высказались об идее Зеленского изменить Минские соглашения
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Экономика
В Госдуме приняли закон о повышении МРОТ в 2020 году
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
Футбол
Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства
Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Общество
Росстат отчитался о естественной убыли населения в России
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Киберспорт
Релиз Ghost of Tsushima состоится летом 2020 года
На церемонии награждения The Game Awards разработчики из студии Sucker Punch представили новый трейлер Ghost of Tsushima, в котором можно увидеть немного геймплея боевика.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Политика
Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Общество
Замминистра социальных отношений Челябинской области уходит в отставку
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от занимаемой должности первого заместителя министра социальных отношений региона Татьяну Ильину.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.
Происшествия
В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Происшествия
На стройке под Екатеринбургом утонули экскаваторы
Под Екатеринбургом утонули в озере лебяжьем два экскаватора.
Происшествия
В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа
В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
Политика
В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT выразил сожаление из-за решения Евросоюза продлить антироссийские санкции.
Политика
Путин снял с должности губернатора Еврейской автономной области
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому два губернатора покидают свои должности "по собственному желанию".
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Киберспорт
Определены победители The Game Awards–2019
Происшествия
СК просит арестовать новую фигурантку дела экс-министра Абызова
Следствие требует арестовать новую фигурантку дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Екатерину Заяц.
Спорт
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.
Общество
Госдума одобрила законопроект о продаже пива на стадионах
Государственная дума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.