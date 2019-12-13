Политика

RT на русскомRT на русскомКонсерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Эксперт оценила значение уверенной победы партии Джонсона в Британии

Взгляд.ру03:14

Консерваторы получили абсолютное большинство на выборах в Британии

Газета.Ru05:28

Ветеран Лейбористской партии проиграл консерватору на выборах в Британии

REGNUM02:07

Британские консерваторы поучили абсолютное большинство на выборах

Известия00:44

Триумф под знаменем Brexit. Джонсон уверенно победил, но испытания только начинаются

ТАСС04:19

Борис Джонсон переизбран членом парламента

Интерфаксвчера в 23:03

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

RT на русском04:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 06:09, Ашберн
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

РБК 05:52
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Экономика

Башкирия получит 99 млн рублей на поощрение эффективных чиновников

Башкирия получит 99 млн рублей межбюжетного трансферта из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов, сообщается на сайте Правительства России.
Башинформ 02:15
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело

Газета.Ru 02:01
Политика

В Кремле высказались об идее Зеленского изменить Минские соглашения

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском 04:47
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

StarHit.ru 03:00
Экономика

В Госдуме приняли закон о повышении МРОТ в 2020 году

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
Москва 24 вчера в 06:20
Футбол

Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Вести.Ru 05:27
Общество

Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Известия 03:44
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Киберспорт

Релиз Ghost of Tsushima состоится летом 2020 года

На церемонии награждения The Game Awards разработчики из студии Sucker Punch представили новый трейлер Ghost of Tsushima, в котором можно увидеть немного геймплея боевика.
Игромания.ру вчера в 22:44
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Общество

Замминистра социальных отношений Челябинской области уходит в отставку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от занимаемой должности первого заместителя министра социальных отношений региона Татьяну Ильину.
Коммерсантъ Челябинск 05:39
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.
Газета.Ru 05:13
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Интерфакс 05:25
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Происшествия

Женщину с коляской сбили на Ленской улице

МР7.ру 04:40
Происшествия

На стройке под Екатеринбургом утонули экскаваторы

Под Екатеринбургом утонули в озере лебяжьем два экскаватора.
REGNUM 03:31
Происшествия

В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
RT на русском 05:54
Политика

В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT выразил сожаление из-за решения Евросоюза продлить антироссийские санкции.
РИА Новости 04:24
Политика

Путин снял с должности губернатора Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому два губернатора покидают свои должности "по собственному желанию".
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Киберспорт

Определены победители The Game Awards–2019

Чемпионат 00:28
Происшествия

СК просит арестовать новую фигурантку дела экс-министра Абызова

Следствие требует арестовать новую фигурантку дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Екатерину Заяц.
ТАСС 05:54
Спорт

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.
Piter.tv 04:46
Общество

Госдума одобрила законопроект о продаже пива на стадионах

Государственная дума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
RT на русском 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное