Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона победила на досрочных выборах в британский парламент, получив, по данным экзитполов, 364 места из 650.

Происшествия В Пензе глава группы свидетелей Иеговы приговорен к 6 годам колонии С 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018-го пензенец курировал деятельность локального объединения свидетелей Иеговы «Арбеково, Пенза», а пятеро его соратников с 18 июля 2017 года по 15 июля 2018-го устраивали религиозные собрания, предоставляли помещения для встреч, вели проповедническую деятельность, организовали сбор пожертвований.

Политика Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.

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Армия и оружие Аварии «Адмирала Кузнецова» объяснили деградацией ВМФ России Среди инцидентов, связанных с «Адмиралом Кузнецовым», в издании называют пожар в 2009 году, потерю в 2016-м у берегов Сирии истребителей МиГ-29К и Су-33, а также аварию с плавучим доком ПД-50 в прошлом году.

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Общество Госдума освободила от НДФЛ выплаты обманутым дольщикам Госдума приняла закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) любые компенсационные выплаты обманутым дольщикам и доходы граждан от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.

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Общество Минтруд напомнил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми В последние годы снижается число женщин фертильного возраста из-за наложившихся друг на друга демографических провалов 1940-х и 1990-х годов, в связи с этим были разработаны дополнительные меры поддержки семей с детьми, такие как ежемесячные выплаты на первого, второго и третьего ребенка, льготная ипотека и т.д. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

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