Политика
ИзвестияПремьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин
Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона победила на досрочных выборах в британский парламент, получив, по данным экзитполов, 364 места из 650.
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Консерваторы Британии по итогам выборов в парламент получают карт-бланш на Brexit
Взгляд.рувчера в 17:36
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Политика
Киев уверен в подписании договора о транзите газа с Россией
Транзит газа через территорию Украины будет продолжен с учетом украинских интересов, уверен министр.
Происшествия
В Пензе глава группы свидетелей Иеговы приговорен к 6 годам колонии
С 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018-го пензенец курировал деятельность локального объединения свидетелей Иеговы «Арбеково, Пенза», а пятеро его соратников с 18 июля 2017 года по 15 июля 2018-го устраивали религиозные собрания, предоставляли помещения для встреч, вели проповедническую деятельность, организовали сбор пожертвований.
Политика
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»
В Москве задержаны пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты, сообщила ФСБ РФ.
Футбол
Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
Общество
«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей
«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Армия и оружие
Аварии «Адмирала Кузнецова» объяснили деградацией ВМФ России
Среди инцидентов, связанных с «Адмиралом Кузнецовым», в издании называют пожар в 2009 году, потерю в 2016-м у берегов Сирии истребителей МиГ-29К и Су-33, а также аварию с плавучим доком ПД-50 в прошлом году.
Биатлон
Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону
Происшествия
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на сотрудницу учебного заведения, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чувашии.
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Общество
Госдума освободила от НДФЛ выплаты обманутым дольщикам
Госдума приняла закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) любые компенсационные выплаты обманутым дольщикам и доходы граждан от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
Экономика
Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды
Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.
Общество
Минтруд напомнил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
В последние годы снижается число женщин фертильного возраста из-за наложившихся друг на друга демографических провалов 1940-х и 1990-х годов, в связи с этим были разработаны дополнительные меры поддержки семей с детьми, такие как ежемесячные выплаты на первого, второго и третьего ребенка, льготная ипотека и т.д. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Спорт
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.
Единоборства
Амиран Сардаров отреагировал на предложение президента UFC
Организатор шоу «Каменные лица», блогер Амиран Сардаров, прокомментировал заявление президента UFC, Дана Уайта, который заявил о готовности вывести российский чемпионат по пощечинам на международный уровень.
Общество
Фотограф из Сургута отсудил у Black Star 70 тысяч рублей
Происшествия
В деле Абызова появилась новая фигурантка
Восьмая фигурантка появилась в уголовном деле бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Космос
Стало известно, сколько весит Млечный Путь
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Немецкий министр скатился до публичного оскорбления Путина
В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас публично сделал резкий выпад в отношении российского президента Владимира Путина.
Происшествия
Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован
Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шестерых жертв извержения вулкана
На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии найдены тела шестерых человек, погибших при извержении вулкана 9 декабря, сообщает новозеландская полиция на своей странице в Twitter.
Космос
Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса
Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Общество
Военные гидрографы из России открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота «Донузлав» обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.