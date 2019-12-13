Политика

ИзвестияИзвестияПремьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин

Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона победила на досрочных выборах в британский парламент, получив, по данным экзитполов, 364 места из 650.
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Премьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин

Известия06:45

Консерваторы Британии по итогам выборов в парламент получают карт-бланш на Brexit

Взгляд.рувчера в 17:36

Консерваторы получили абсолютное большинство на выборах в Британии

Газета.Ru05:28

Триумф под знаменем Brexit. Джонсон уверенно победил, но испытания только начинаются

ТАСС04:19

Борис Джонсон переизбран членом парламента

Интерфаксвчера в 23:03

Победа Брексита и крах социализма-глобализма в Великобритании

REGNUM05:56

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

RT на русском04:21
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Политика

Киев уверен в подписании договора о транзите газа с Россией

Транзит газа через территорию Украины будет продолжен с учетом украинских интересов, уверен министр.
Газета.Ru 07:20
Происшествия

В Пензе глава группы свидетелей Иеговы приговорен к 6 годам колонии

С 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018-го пензенец курировал деятельность локального объединения свидетелей Иеговы «Арбеково, Пенза», а пятеро его соратников с 18 июля 2017 года по 15 июля 2018-го устраивали религиозные собрания, предоставляли помещения для встреч, вели проповедническую деятельность, организовали сбор пожертвований.
ПензаИнформ 06:53
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

В Москве задержаны пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты, сообщила ФСБ РФ.
Коммерсантъ 07:03
Футбол

Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
РИА Новости 05:15
Общество

«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей

«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Коммерсантъ 04:26
Армия и оружие

Аварии «Адмирала Кузнецова» объяснили деградацией ВМФ России

Среди инцидентов, связанных с «Адмиралом Кузнецовым», в издании называют пожар в 2009 году, потерю в 2016-м у берегов Сирии истребителей МиГ-29К и Су-33, а также аварию с плавучим доком ПД-50 в прошлом году.
Lenta.ru 07:15
Биатлон

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
Происшествия

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на сотрудницу учебного заведения, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чувашии.
РБК 07:13
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
REGNUM 05:34
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Общество

Госдума освободила от НДФЛ выплаты обманутым дольщикам

Госдума приняла закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) любые компенсационные выплаты обманутым дольщикам и доходы граждан от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации.
РИА Новости 02:30
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
RT на русском 01:24
Экономика

Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды

Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.
Секрет фирмы 05:23
Общество

Минтруд напомнил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

В последние годы снижается число женщин фертильного возраста из-за наложившихся друг на друга демографических провалов 1940-х и 1990-х годов, в связи с этим были разработаны дополнительные меры поддержки семей с детьми, такие как ежемесячные выплаты на первого, второго и третьего ребенка, льготная ипотека и т.д. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Rambler News Service 06:13
Спорт

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.
Piter.tv 04:46
Единоборства

Амиран Сардаров отреагировал на предложение президента UFC

Организатор шоу «Каменные лица», блогер Амиран Сардаров, прокомментировал заявление президента UFC, Дана Уайта, который заявил о готовности вывести российский чемпионат по пощечинам на международный уровень.
FightTime.ru 06:13
Общество

Фотограф из Сургута отсудил у Black Star 70 тысяч рублей

Российская газета 06:17
Происшествия

В деле Абызова появилась новая фигурантка

Восьмая фигурантка появилась в уголовном деле бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
RT на русском 06:13
Космос

Стало известно, сколько весит Млечный Путь

МИР 24 01:58
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Немецкий министр скатился до публичного оскорбления Путина

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас публично сделал резкий выпад в отношении российского президента Владимира Путина.
Радио Голос Балтии 04:26
Происшествия

Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован

Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Газета.Ru 04:07
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Происшествия

В Новой Зеландии нашли тела шестерых жертв извержения вулкана

На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии найдены тела шестерых человек, погибших при извержении вулкана 9 декабря, сообщает новозеландская полиция на своей странице в Twitter.
Росбалт вчера в 21:44
Космос

Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Expert.ru вчера в 23:50
Общество

Военные гидрографы из России открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота «Донузлав» обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
RT на русском 04:46
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