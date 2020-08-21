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Консилиум врачей из Москвы и Омска оценивает состояние Навального

В Омске проходит консилиум врачей, в том числе прибывших специально из клиник Москвы, для оценки состояния находящегося в коме блогера Алексея Навального. В настоящий момент впавший в бессознательное состояние и находящийся на ИВЛ блогер находится в омской больнице скорой медицинской помощи №1.В источнике
С чего всё началось
В пятницу в Омск по приглашению местных врачей приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи московских центров имени Н.И. Пирогова и академика Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума после госпитализации блогера Алексея Навального, сообщает
 региональный Минздрав.
Life.ruвчера в 16:07
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Консилиум врачей собрался для принятия решения о транспортировке Навального

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Сегодня в Омск приедут столичные медики на консилиум по состоянию здоровья Навального

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США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН против Ирана, то от Вашингтона последует ответ в виде очередных санкций.
США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана
Телеканал 360°вчера в 20:33
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