Консилиум врачей из Москвы и Омска оценивает состояние Навального

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В Омске проходит консилиум врачей, в том числе прибывших специально из клиник Москвы, для оценки состояния находящегося в коме блогера Алексея Навального. В настоящий момент впавший в бессознательное состояние и находящийся на ИВЛ блогер находится в омской больнице скорой медицинской помощи №1.