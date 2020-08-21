Консилиум врачей из Москвы и Омска оценивает состояние Навального
В Омске проходит консилиум врачей, в том числе прибывших специально из клиник Москвы, для оценки состояния находящегося в коме блогера Алексея Навального. В настоящий момент впавший в бессознательное состояние и находящийся на ИВЛ блогер находится в омской больнице скорой медицинской помощи №1.В источнике
С чего всё началось
В пятницу в Омск по приглашению местных врачей приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи московских центров имени Н.И. Пирогова и академика Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума после госпитализации блогера Алексея Навального, сообщает
региональный Минздрав.
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