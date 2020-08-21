В Омске консилиум врачей решает вопрос о транспортировке Навального

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В Омске проходит расширенный консилиум врачей с участием московских специалистов из центров им. Пирогова и им. Бурденко. Рассматривается в том числе вопрос о возможности транспортировки Алексея Навального, сообщили Znak.com в областном минздраве.