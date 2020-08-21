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Znak.com
Znak.com

В Омске консилиум врачей решает вопрос о транспортировке Навального

В Омске проходит расширенный консилиум врачей с участием московских специалистов из центров им. Пирогова и им. Бурденко. Рассматривается в том числе вопрос о возможности транспортировки Алексея Навального, сообщили Znak.com в областном минздраве.В источнике
С чего всё началось
В пятницу в Омск по приглашению местных врачей приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи московских центров имени Н.И. Пирогова и академика Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума после госпитализации блогера Алексея Навального, сообщает
 региональный Минздрав.
Life.ruвчера в 16:07
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НГС55

Стало известно о состоянии Алексея Навального к утру

НГС5500:22
ТАСС

Консилиум врачей собрался для принятия решения о транспортировке Навального

ТАСС00:10
ФедералПресс

За состоянием Навального следят врачи из Москвы

ФедералПресс00:35
Интерфакс

Омские и московские врачи начали консилиум по состоянию Навального

Интерфакс00:15
БК55

Сегодня в Омск приедут столичные медики на консилиум по состоянию здоровья Навального

БК5521:33
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:29
Омскрегион

Состояние Алексея Навального омские медики оценивают как стабильно тяжелое

Омскрегионвчера в 06:12

В ФБК заявили об опасном веществе в организме Навального

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что, по словам представителя транспортной полиции, в организме Алексея Навального нашли опасное вещество, которое представляет угрозу не только для него, но и для окружающих.
РИА Новости02:14
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Советник Трампа прокомментировал госпитализацию Навального

США "обеспокоены" ситуацией с госпитализацией блогера Алексея Навального, заявил в интервью телеканалу Fox News советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, его слова приводит агентство Reuters.
РИА Новости00:42
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«Роскосмос» рассказал, сколько будет стоить пуск ракеты «Амур»

Стоимость пуска российской многоразовой ракеты "Амур" с метановым двигателем составит от 22 до 35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
РИА Новости03:02
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США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН против Ирана, то от Вашингтона последует ответ в виде очередных санкций.
Телеканал 360°вчера в 20:33
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В Симферополе ограничат подачу воды

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 24 августа, начнут проводить поэтапное ограничение подачи воды, сообщил глава госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Газета.Ru17:21
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Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев торговых комплексов «Гагаринский», «Невский центр», «Охта Молл», сети «Мега» и др.) по просьбе РБК опросил 100 управляющих ТЦ в разных регионах России насчет одностороннего расторжения договоров аренды компаниями малого и среднего бизнеса.
РБК02:00

Оливия Уайлд экранизирует женский комикс Marvel для Sony

Популярная голливудская актриса Оливия Уайлд назначена режиссером одного из женских комиксов Marvel, который намерена экранизировать студия Sony Pictures, Издание Variety, сообщает о подписании соответствующего контракта и скором запуске проекта в производство.
Kinonews.ruвчера в 01:45
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СМИ сообщили о фейковых доменах для предзаказа вакцины от коронавируса

После регистрации первой в России и в мире вакцины от коронавируса в интернете начали появляться домены, якобы связанные с препаратом, которые впоследствии могут быть использованы мошенниками для распространения вирусных рассылок, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
РБК02:48