Экономика

ТАССТАССКонсолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Скорректированный показатель EBITDA компании без учета "Яндекс.Маркета" возрос на 29%, до 51 млрд рублей. Консолидированная выручка "Яндекса" в четвертом квартале 2019 года по стандартам US GAAP увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 33% и составила 51,7 млрд рублей.
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Сервис такси принес «Яндексу» почти четверть выручки

РБК06:59

Годовая выручка «Яндекса» выросла на 39%

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Выручка «Яндекса» по итогам 2019 год выросла на 39%

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Прибыль «Яндекса» за 2019 год упала на 75%

Finam.Ru06:10

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

ТАСС06:35

«Яндекс» впервые раскрыл объем инвестиций в беспилотные автомобили

Rambler News Service06:52
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Происшествия

Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок

Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Российская газета 06:12
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия вчера в 17:02
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Тарантас Ньюс вчера в 09:09
Политика

Лукашенко раскрыл детали встречи с Путиным в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как именно проходила встреча с лидером России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи.
Газета.Ru 05:45
Футбол

«Зенит» признан самым финансово стабильным футбольным клубом России

Петербургский «Зенит» признан самым финансово стабильным футбольным клубом России по версии компании Soccerex.
RT на русском 03:05
Происшествия

Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.
Что происходит 04:55
Происшествия

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

В Ямало-Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
REGNUM 06:56
Армия и оружие

Дамаск снова подвергся ракетному удару

Российская газета вчера в 18:12
Энергетика

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
РИА Новости 06:07
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:46
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы

Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Lisa.ru вчера в 05:24
Экономика

Центробанк планирует продать Сбербанк

Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
ГЛАС.RU 11 февраля в 08:31
Политика

Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратится в суд по поводу сообщений о встрече украинского лидера с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане.
РБК 06:53
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России

Российские дилеры марки Skoda начали продажи компактного кроссовера Karoq.
Российская газета 01:01
Политика

В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Известия 03:22
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Политика

Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.
ФАН вчера в 16:09
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Здоровье

Коронавирус. Аэропорт и вокзал информируют власти о «подозрительных пассажирах»

Матвеева отметила, что прямых рейсов с КНР в аэропорту "Гагарин" не осуществляется, но все необходимые мероприятия по профилактике завоза вируса там проводятся.
Взгляд-инфо 06:48
Футбол

«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

В петербургском «Зените» прокомментировали информацию о готовящемся переходе нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
RT на русском 06:42
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
Инфорос вчера в 02:35
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к фильму о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш выпустила песню, которая станет главной темой нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать».
РБК вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Похудевшая на 45 кг певица Адель стала похожа на Анджелину Джоли

Знаменитая певица Адель, которой удалось похудеть на рекордные 45 кг, стала похожа на Анджелину Джоли.
Аргументы недели 04:57
Общество

Найден отец ребёнка школьницы, якобы беременной от 10-летнего мальчика

Газета Кемерова 04:30
Общество

В Госдуме организовали просмотр нового фильма Юрия Дудя

В Госдуме организовали просмотр нового фильма журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Lenta.ru 06:43
Хоккей

Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Вести.Ru 04:40
Общество

Гендиректор «Вымпелкома» уйдет в отставку в конце июня

Василь Лацанич покинет пост гендиректора ПАО "Вымпелком" в конце июня текущего года, сообщила компания.
Интерфакс 01:10
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Армия и оружие

СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии

Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
BFM.ru 06:24
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