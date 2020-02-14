Экономика
ТАССКонсолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Скорректированный показатель EBITDA компании без учета "Яндекс.Маркета" возрос на 29%, до 51 млрд рублей. Консолидированная выручка "Яндекса" в четвертом квартале 2019 года по стандартам US GAAP увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 33% и составила 51,7 млрд рублей.
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В 2019 году консолидированная прибыль "Яндекса" (без учета "Яндекс.Маркета") выросла до 175,4 млрд рублей ($2833,2 млн), что на 39% превышает показатель 2018 года.DP.RU06:28
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