с чего всё началось

Скорректированный показатель EBITDA компании без учета "Яндекс.Маркета" возрос на 29%, до 51 млрд рублей. Консолидированная выручка "Яндекса" в четвертом квартале 2019 года по стандартам US GAAP увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 33% и составила 51,7 млрд рублей.

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Энергетика «Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году.

Политика Путин уволил губернатора Калужской области Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

Происшествия Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина.

Происшествия Арашуков и Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово» Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович.

Происшествия Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Политика В Мюнхене проходит конференция по безопасности Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, в которой примут участие более 500 высокопоставленных политиков со всего мира, открывается в пятницу, 14 февраля.