Экономика
Lenta.ruЧистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов
Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов в 2019 году. Это следует из финансовых результатов за прошлый год, обнародованных компанией. Как сообщили в «Яндексе», его чистая прибыль составила 11,2 миллиарда рублей (180,9 миллиона долларов).
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Интернет
Telegram предложил пользователям альтернативу сервису знакомств
Осенью «ВКонтакте» запустила свой сервис знакомств под названием Lovina.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Гаджеты
Xiaomi выпустит компьютер по цене смартфона
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале
Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Здоровье
Саратовские аптеки уличили в завышении цен на маски
Саратовские общественники обнаружили дефицит масок в аптеках. Об итогах проверки 14 февраля сообщила член региональной ОП Татьяна Топилина.
Политика
В Мюнхене открывается ежегодная конференция по безопасности
Конференция продлится до воскресенья. Основными темами, как ожидается, станут Ближний Восток и Ливия.
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Футбол
РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус
Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.
Политика
Росреестр получил полномочия по регулированию земельных отношений
Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о передаче Росреестру полномочий по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию земельных отношений, которые ранее были у Минэкономразвития.
Политика
Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
Происшествия
В Туле по окуркам задержали убийцу, который скрывался 25 лет
Биатлон
IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова
Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
Заявления Минобороны Турции, что армия Сирии несёт потери от ударов турецких войск в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности.
Кино
В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»
Количество версий, якобы проливающих свет на загадочную ситуацию со съемками сериала, красноречиво свидетельствовало о том, что ничего снимать, и правда, не будут.
Здоровье
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом
"По состоянию на 11 февраля, по всей стране 1716 медицинских сотрудников заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, это составляет 3,8% от общего числа зараженных, к несчастью, шестеро из них скончались, это 0,4% от всех летальных исходов", - сообщил Цзэн Исинь.
Общество
В Госдуме не увидели фильм Дудя про ВИЧ
Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») разослал приглашения коллегам парламентариям посмотреть фильм Дудя, который привлёк внимание к проблеме распространения ВИЧ.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Политика
Назван возможный пост экс-главы Калужской области в Совфеде
Экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов, отставку которого накануне принял президент, может занять пост председателя бюджетного комитета Совфеда.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Происшествия
Голунов получил письменные извинения от прокуратуры ЗАО Москвы
Спецкорреспондент «Медузы» Иван Голунов получил по почте официальные извинения от прокуратуры за необоснованное уголовное преследование.
Экономика
Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов
Средний минимальный взнос на капремонт за 9 месяцев 2019 года, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, увеличился до 8,49 рубля за метр - на 10,4%. При этом, по сведениям Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР) многоквартирных домов, в 2020 году взносы уже повысили 54 региона.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Политика
Петр Павленский добавил огня в выборы парижского мэра
Армия и оружие
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Политика
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Кино