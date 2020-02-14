Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов в 2019 году. Это следует из финансовых результатов за прошлый год, обнародованных компанией. Как сообщили в «Яндексе», его чистая прибыль составила 11,2 миллиарда рублей (180,9 миллиона долларов).
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Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

РБК08:17

Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

Lenta.ru08:03

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

ТАСС06:35

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на треть

News.ru07:14

Выручка «Яндекса» в IV квартале выросла на 33%

Интерфакс06:31

Выручка «Яндекса» по итогам 2019 год выросла на 39%

Коммерсантъ06:06

«Яндекс» впервые раскрыл объем инвестиций в беспилотные автомобили

Rambler News Service06:52
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Интернет

Telegram предложил пользователям альтернативу сервису знакомств

Осенью «ВКонтакте» запустила свой сервис знакомств под названием Lovina.
Sostav.ru 08:10
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия 06:50
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
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Xiaomi выпустит компьютер по цене смартфона

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Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале

Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 07:44
Здоровье

Саратовские аптеки уличили в завышении цен на маски

Саратовские общественники обнаружили дефицит масок в аптеках. Об итогах проверки 14 февраля сообщила член региональной ОП Татьяна Топилина.
Регион 64 06:21
Политика

В Мюнхене открывается ежегодная конференция по безопасности

Конференция продлится до воскресенья. Основными темами, как ожидается, станут Ближний Восток и Ливия.
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Общество

Путин помиловал трех граждан России

Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Российская газета 08:18
Футбол

РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус

Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.
МР7.ру 07:38
Политика

Росреестр получил полномочия по регулированию земельных отношений

Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о передаче Росреестру полномочий по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию земельных отношений, которые ранее были у Минэкономразвития.
Парламентская газета 06:47
Политика

Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
ТК Звезда вчера в 08:56
Происшествия

В Туле по окуркам задержали убийцу, который скрывался 25 лет

Тульская пресса 05:57
Биатлон

IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова

Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Красная весна вчера в 12:56
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
REGNUM 08:03
Армия и оружие

ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе

Заявления Минобороны Турции, что армия Сирии несёт потери от ударов турецких войск в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности.
RT на русском 08:25
Кино

В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»

Количество версий, якобы проливающих свет на загадочную ситуацию со съемками сериала, красноречиво свидетельствовало о том, что ничего снимать, и правда, не будут.
Live24 12 февраля в 03:33
Здоровье

В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом

"По состоянию на 11 февраля, по всей стране 1716 медицинских сотрудников заразились пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, это составляет 3,8% от общего числа зараженных, к несчастью, шестеро из них скончались, это 0,4% от всех летальных исходов", - сообщил Цзэн Исинь.
РИА Новости 02:26
Общество

В Госдуме не увидели фильм Дудя про ВИЧ

Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») разослал приглашения коллегам парламентариям посмотреть фильм Дудя, который привлёк внимание к проблеме распространения ВИЧ.
REGNUM 07:55
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
Инфорос вчера в 02:35
Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Известия 07:45
Политика

Назван возможный пост экс-главы Калужской области в Совфеде

Экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов, отставку которого накануне принял президент, может занять пост председателя бюджетного комитета Совфеда.
Взгляд.ру 07:59
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
Происшествия

Голунов получил письменные извинения от прокуратуры ЗАО Москвы

Спецкорреспондент «Медузы» Иван Голунов получил по почте официальные извинения от прокуратуры за необоснованное уголовное преследование.
Коммерсантъ 08:10
Экономика

Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов

Средний минимальный взнос на капремонт за 9 месяцев 2019 года, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, увеличился до 8,49 рубля за метр - на 10,4%. При этом, по сведениям Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР) многоквартирных домов, в 2020 году взносы уже повысили 54 региона.
Российская газета вчера в 23:55
Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
REGNUM вчера в 09:57
Политика

Петр Павленский добавил огня в выборы парижского мэра

Коммерсантъ 04:49
Армия и оружие

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Piter.tv вчера в 23:23
Политика

Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Газета.Ru вчера в 03:36
Кино

Бекмамбетов снимет военный фильм в вертикальном формате

RuNews24.ru 05:19
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