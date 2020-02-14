Экономика

ТАССТАССКонсолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
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Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

Lenta.ru14 февраля в 08:03

Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

РБК14 февраля в 08:17

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

ТАСС14 февраля в 06:35

Выручка «Яндекса» в IV квартале выросла на 33%

Интерфакс14 февраля в 06:31

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году по US GAAP выросла на 39%

ПРАЙМ14 февраля в 06:08

Выручка «Яндекса» по итогам 2019 год выросла на 39%

Коммерсантъ14 февраля в 06:06

Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Ведомости14 февраля в 06:04
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Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
Общество

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Интерфакс 04:59
Происшествия

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 02:13
Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
РИА Новости 03:26
Общество

Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Известия 05:02
Политика

В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
REGNUM 04:45
Шоу-бизнес

Кира Шайн, победившая опухоль мозга, дала совет Анастасии Заворотнюк

Bimru.ru вчера в 10:45
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Политика

Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
ИА Новороссия 04:38
Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Общество

Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
RT на русском 00:34
Общество

Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать

Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
Газета.Ru 04:33
Общество

Несколько книжных магазинов в России устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети»

Несколько российских книжных магазинов проводят акцию солидарности с фигурантами дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил книжный магазин «Пиотровский».
Коммерсантъ 04:40
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Биатлон

Губерниев: заявления в адрес Логинова ничего общего со свободой слова не имеют

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением относительно давления, которое оказывается на чемпиона мира по биатлону Александра Логинова в связи с его допинговым прошлым.
RT на русском 04:41
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
Футбол

Зидан прокомментировал свое падение в матче с «Сельтой»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал свое столкновение с защитником «Сельты» Джозефом Айду во время матча 24-го тура чемпионата Испании (2:2). Напомним, что на 61-й минуте встречи Айду, пытавшийся догнать уходящий за боковую линию мяч, сбил Зидана с ног и зацепил бутсой его лицо.
Матч ТВ 01:47
Политика

Несколько граждан Латвии обратились к Путину с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили письма президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи гражданке республики Кристине Мисане, сообщает Sputnik Латвия.
Sputnik Литва 00:40
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Общество

В России предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина

Возглавляющая Роспотребнадзор Анна Попова пояснила, что ее ведомство готово и может предложить меры по ужесточению степени ответственности за нарушение режима карантина.
Южный Федеральный 04:51
Общество

«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
BFM.ru 03:45
Армия и оружие

В Восточной Гуте обнаружили массовое захоронение жертв боевиков

Сирийские военные и отряды гражданской обороны обнаружили массовое захоронение жертв боевиков террористических формирований юго-восточнее города Дума в районе Восточная Гута.
News.ru 03:41
Армия и оружие

В Кремле оценили заявление Трампа о поддержке Россией Асада

В Кремле в понедельник, 17 февраля, прокомментировали недавние заявления американского президента Дональда Трампа о намерении США положить конец поддержке Башара Асада со стороны России.
Аргументы недели 04:53
Происшествия

Суд не выпустил экс-мэра Челябинска из СИЗО

REGNUM 01:20
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
ТАСС 04:13
Происшествия

Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх

RT на русском вчера в 04:05
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Тело 60-летнего обезглавленного мужчины без определенного места жительства следователи СК обнаружили 14 февраля в квартире на улице 3-я Железнодорожная в Омске.
РИА Новости 04:55
Политика

Путин не отправлял войска в Ливию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:41
Экономика

Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году.
РБК 14 февраля в 02:21
Происшествия

Пациенты избили врача в больнице в Карачаево-Черкесии

Пациенты избили врача в больнице в Карачаево-Черкесии за грубость, сообщает портал Screen-ad.
РЕН ТВ 02:57
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