Экономика
ТАССКонсолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
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Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Общество
Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
Шоу-бизнес
Кира Шайн, победившая опухоль мозга, дала совет Анастасии Заворотнюк
Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Общество
Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать
Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
Общество
Несколько книжных магазинов в России устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети»
Несколько российских книжных магазинов проводят акцию солидарности с фигурантами дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил книжный магазин «Пиотровский».
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Биатлон
Губерниев: заявления в адрес Логинова ничего общего со свободой слова не имеют
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением относительно давления, которое оказывается на чемпиона мира по биатлону Александра Логинова в связи с его допинговым прошлым.
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Футбол
Зидан прокомментировал свое падение в матче с «Сельтой»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал свое столкновение с защитником «Сельты» Джозефом Айду во время матча 24-го тура чемпионата Испании (2:2). Напомним, что на 61-й минуте встречи Айду, пытавшийся догнать уходящий за боковую линию мяч, сбил Зидана с ног и зацепил бутсой его лицо.
Политика
Несколько граждан Латвии обратились к Путину с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили письма президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи гражданке республики Кристине Мисане, сообщает Sputnik Латвия.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Общество
В России предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина
Возглавляющая Роспотребнадзор Анна Попова пояснила, что ее ведомство готово и может предложить меры по ужесточению степени ответственности за нарушение режима карантина.
Общество
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Армия и оружие
В Восточной Гуте обнаружили массовое захоронение жертв боевиков
Сирийские военные и отряды гражданской обороны обнаружили массовое захоронение жертв боевиков террористических формирований юго-восточнее города Дума в районе Восточная Гута.
Армия и оружие
В Кремле оценили заявление Трампа о поддержке Россией Асада
В Кремле в понедельник, 17 февраля, прокомментировали недавние заявления американского президента Дональда Трампа о намерении США положить конец поддержке Башара Асада со стороны России.
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Происшествия
Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Тело 60-летнего обезглавленного мужчины без определенного места жительства следователи СК обнаружили 14 февраля в квартире на улице 3-я Железнодорожная в Омске.
Политика
Путин не отправлял войска в Ливию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году
Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году.
Происшествия
Пациенты избили врача в больнице в Карачаево-Черкесии
Пациенты избили врача в больнице в Карачаево-Черкесии за грубость, сообщает портал Screen-ad.