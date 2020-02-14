Экономика

ТАССТАССКонсолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
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Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

Lenta.ru14 февраля в 08:03

Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

РБК14 февраля в 08:17

Чистая прибыль «Русснефти» по РСБУ в 2019 году выросла на 27%

ПРАЙМ14 февраля в 08:01

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

ТАСС14 февраля в 06:35

Выручка «Яндекса» в IV квартале выросла на 33%

Интерфакс14 февраля в 06:31

Выручка «Яндекса» по итогам 2019 год выросла на 39%

Коммерсантъ14 февраля в 06:06

Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Ведомости14 февраля в 06:04
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Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Вести.Ru 02:02
Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

РИА Новости 03:26
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров ответил на слова премьер-министра Чехии о республике.
Ореанда-Новости вчера в 14:22
Авто

Новый Kia Sorento представлен официально

Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Автоновости дня вчера в 22:18
Общество

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Газета.Ru 03:29
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Политика

The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии

Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.
Ведомости 01:33
Общество

Шнуров написал стих протоиерею Смирнову

Pravda.Ru 03:07
Общество

Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела «Сети»

В России несколько книжних магазинов 17 февраля объявили забастовку, а их сотрудники пообещали провести одиночные пикеты в поддержку осужденнных по делу "Сети" (запрещенная в России организация).
Интерфакс 03:06
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

В рамка 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в родных стенах не сумел одолеть "Сельту" Федора Смолова.
Газета.Ru 02:08
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
Общество

«Дочка» «Ростеха» протестирует почтовые беспилотники на Урале

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), входящий в авиационный кластер госкорпорации «Ростех», разрабатывает коммерческий проект по доставке почтовых отправлений с помощью беспилотных систем.
РБК 00:00
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Народные новости 15 февраля в 21:09
Авто

В Россию возвращаются бюджетные машины Chevrolet

Бренд Ravon окончательно уйдёт из РФ к середине лета 2020 года, заменят его теми же автомобилями, но под названием Chevrolet.
СитиТрафик 03:26
Гаджеты

IPhone 9 от Apple получит устаревшую камеру

Ранее прозвучала информация, что на iPhone 9 будет стоять камера с улучшенной оптикой с объективом из семи линз.
Shraibikus News 03:33
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула со сцены в толпу, но ее никто не поймал

Очевидцы, побывавшие на концерте Бузовой в Калуге, рассказали, что певица решилась прыгнуть в толпу зрителей, однако ее никто не поймал.
Pravda.Ru 02:21
Происшествия

В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ

RT на русском 01:58
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК вчера в 16:01
Политика

Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше

Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:30
Общество

В Киеве усилили меры безопасности

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева, заявил 17 февраля начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщило информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 03:35
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 12:54
Культура

Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Paparazzi.ru 01:34
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Общество

В Москве вновь расширилась зона платной парковки

Еще на 90 улицах в центре города с сегодняшнего дня начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 рублей в час.
Эхо Москвы вчера в 21:05
Общество

В России начнут удаленно следить за ремнями безопасности

По данным ТАСС со ссылкой на собеседников из НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет», уже в 2022 году платформа «Автодата» сможет собирать данные об использовании ремней безопасности в транспортных средствах.
32CARS.ru 03:06
Общество

В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess

Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
REGNUM 03:00
Общество

Список «Небесной сотни» сфальсифицирован — Портнов и Лукаш

Портнов и Лукаш пишут, что наибольшей группой членов «Небесной сотни» стали те, кто скончались в результате огнестрельных ранений — 69 человек.
REGNUM 02:05
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