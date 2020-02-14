Экономика
ТАССКонсолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
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Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров ответил на слова премьер-министра Чехии о республике.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Общество
Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян
Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Политика
The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии
Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.
Общество
Шнуров написал стих протоиерею Смирнову
Общество
Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела «Сети»
В России несколько книжних магазинов 17 февраля объявили забастовку, а их сотрудники пообещали провести одиночные пикеты в поддержку осужденнных по делу "Сети" (запрещенная в России организация).
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
В рамка 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в родных стенах не сумел одолеть "Сельту" Федора Смолова.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Общество
«Дочка» «Ростеха» протестирует почтовые беспилотники на Урале
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), входящий в авиационный кластер госкорпорации «Ростех», разрабатывает коммерческий проект по доставке почтовых отправлений с помощью беспилотных систем.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные машины Chevrolet
Бренд Ravon окончательно уйдёт из РФ к середине лета 2020 года, заменят его теми же автомобилями, но под названием Chevrolet.
Гаджеты
IPhone 9 от Apple получит устаревшую камеру
Ранее прозвучала информация, что на iPhone 9 будет стоять камера с улучшенной оптикой с объективом из семи линз.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула со сцены в толпу, но ее никто не поймал
Очевидцы, побывавшие на концерте Бузовой в Калуге, рассказали, что певица решилась прыгнуть в толпу зрителей, однако ее никто не поймал.
Происшествия
В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
Политика
Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше
Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Киеве усилили меры безопасности
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева, заявил 17 февраля начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщило информационное агентство «Укринформ».
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Общество
В Москве вновь расширилась зона платной парковки
Еще на 90 улицах в центре города с сегодняшнего дня начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 рублей в час.
Общество
В России начнут удаленно следить за ремнями безопасности
По данным ТАСС со ссылкой на собеседников из НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет», уже в 2022 году платформа «Автодата» сможет собирать данные об использовании ремней безопасности в транспортных средствах.
Общество
В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess
Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
Общество
Список «Небесной сотни» сфальсифицирован — Портнов и Лукаш
Портнов и Лукаш пишут, что наибольшей группой членов «Небесной сотни» стали те, кто скончались в результате огнестрельных ранений — 69 человек.