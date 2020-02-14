Экономика

ТАССТАССКонсолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
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Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

Lenta.ru14 февраля в 08:03

Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

РБК14 февраля в 08:17

Выручка «Яндекса» по итогам 2019 год выросла на 39%

Коммерсантъ14 февраля в 06:06

Выручка «Яндекса» в IV квартале выросла на 33%

Интерфакс14 февраля в 06:31

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году по US GAAP выросла на 39%

ПРАЙМ14 февраля в 06:08

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

ТАСС14 февраля в 06:35

Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Ведомости14 февраля в 06:04
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Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Известия 06:47
Футбол

Самолет с футболистами «Уфы» на борту вместо Аликанте сел в Барселоне

Вместо места сборов самолет сел в Барселоне.
Sport24.ru 07:08
Происшествия

Подругу акциониста Павленского задержали во Франции

Газета.Ru 08:37
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК 14 февраля в 09:30
Армия и оружие

Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек

Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
РИА Новости 14 февраля в 06:31
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
ТАСС 07:52
Футбол

Вадим Евсеев — о пользе лишнего веса, русской «Фиорентине», российском гражданстве для Зинченко и «Доме-2»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал большое интервью «СЭ» и рассказал, можно ли применять идеи Гвардьолы в ПФЛ, поделился мнением о штрафах и лишнем весе, а также о решении Кругового уйти в «Зенит», оценил творчество Акунина и «Джокера».
Спорт-Экспресс 06:45
Шоу-бизнес

Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»

Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
OAnews 09:30
Происшествия

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:13
Политика

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
РБК 06:43
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

Позднее, 15 февраля, в соцсетях появился ролик, на котором видно, как певицу охранники увели под руки со сцены.
БрянскToday вчера в 23:35
Наука

Останки гигантской древней рогатой черепахи нашли в Венесуэле

Международная команда исследователей обнаружила в Венесуэле останки гигантской доисторической рогатой черепахи.
МедиаПоток 14 февраля в 10:44
Общество

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году.
ТАСС вчера в 23:07
Технологии

Против прослушки: Ученые изобрели «антишпионский» браслет

Специалисты из Чикагского университета представили прототип браслета с функционалом «заглушки» микрофонов по соседству.
Актуальные Новости 07:51
Происшествия

Калининградский убийца оставил записку

Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.
Вести.Ru 07:48
Хоккей

СКА начал матч с «Салаватом Юлаевым» в Уфе

Нева Спорт вчера в 06:30
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России вчера в 07:33
Спорт

Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Вести.Ru 08:53
Происшествия

Два человека погибли в аварии на проспекте Победы в Казани

После удара из авто вылетел двигатель, вырвало колесо. В салоне находились три человека.
Татарстан-24 08:23
Авто

Появились дебютные изображения нового Renault Logan

Судя по картинкам, новый Logan обзаведётся абсолютно иным кузовом, оформленным в стилистике старших моделей европейской линейки Renault таких как Megane, Talisman и Koleos.
CarsWeek.ru 13 февраля в 11:27
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда 01:40
Игры

В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов

Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
CyberSport.ru 09:12
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Футбол

«Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула 2014 года

По данным Daily Mail, "Манчестер Сити" могут лишить титула чемпионов АПЛ 2014 года.
Sport.ru 06:44
Экономика

Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

РБК 08:58
Авто

Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России

Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Автоновости дня вчера в 07:45
Здоровье

Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя

Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.
РИА Новости 07:47
Биатлон

Российский биатлонист Александр Логинов взял золото на чемпионате мира

Толк вчера в 10:17
Армия и оружие

Турция перебрасывает войска к границе с Сирией

Эхо Москвы 04:01
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