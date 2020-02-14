Экономика
ТАССКонсолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
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Футбол
Самолет с футболистами «Уфы» на борту вместо Аликанте сел в Барселоне
Вместо места сборов самолет сел в Барселоне.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Футбол
Вадим Евсеев — о пользе лишнего веса, русской «Фиорентине», российском гражданстве для Зинченко и «Доме-2»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал большое интервью «СЭ» и рассказал, можно ли применять идеи Гвардьолы в ПФЛ, поделился мнением о штрафах и лишнем весе, а также о решении Кругового уйти в «Зенит», оценил творчество Акунина и «Джокера».
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Позднее, 15 февраля, в соцсетях появился ролик, на котором видно, как певицу охранники увели под руки со сцены.
Наука
Останки гигантской древней рогатой черепахи нашли в Венесуэле
Международная команда исследователей обнаружила в Венесуэле останки гигантской доисторической рогатой черепахи.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году.
Технологии
Против прослушки: Ученые изобрели «антишпионский» браслет
Специалисты из Чикагского университета представили прототип браслета с функционалом «заглушки» микрофонов по соседству.
Происшествия
Калининградский убийца оставил записку
Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.
Хоккей
СКА начал матч с «Салаватом Юлаевым» в Уфе
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Происшествия
Два человека погибли в аварии на проспекте Победы в Казани
После удара из авто вылетел двигатель, вырвало колесо. В салоне находились три человека.
Авто
Появились дебютные изображения нового Renault Logan
Судя по картинкам, новый Logan обзаведётся абсолютно иным кузовом, оформленным в стилистике старших моделей европейской линейки Renault таких как Megane, Talisman и Koleos.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Футбол
«Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула 2014 года
По данным Daily Mail, "Манчестер Сити" могут лишить титула чемпионов АПЛ 2014 года.
Авто
Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России
Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Здоровье
Хирург рассказал об опасности цирроза печени из-за легкого алкоголя
Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.
Армия и оружие