Экономика

ТАССТАССКонсолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
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Выручка «Яндекса» в IV квартале выросла на 33%

Интерфакс14 февраля в 06:31

Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

РБК14 февраля в 08:17

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

ТАСС14 февраля в 06:35

Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

Lenta.ru14 февраля в 08:03

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году по US GAAP выросла на 39%

ПРАЙМ14 февраля в 06:08

Выручка «Яндекса» по итогам 2019 год выросла на 39%

Коммерсантъ14 февраля в 06:06

Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Ведомости14 февраля в 06:04
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Политика

Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку

Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Вестник Кавказа 06:33
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Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета 11:14
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Клэбо может сняться со «Ски Тура»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что может сняться со «Ски Тура». Спортсмен занял только 25-е место в гонке преследования.
Sport24.ru 11:23
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на словам протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 11:46
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Политика

Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам

Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Российская газета 11:23
Культура

В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»

ToDay News Ufa 10:49
Происшествия

СК начал проверку после гибели девушки на конкурсе в московском баре

Следователи проверят обстоятельства гибели девушки, скончавшейся в одном из баров Москвы, сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова, передает ТАСС.
РБК 12:16
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Газета.Ru 14 февраля в 05:13
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в прицел истребителя F-16

Военное дело 04:45
Гаджеты

Nokia выпустит первый кнопочный телефон на Android

Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
ToDay News Ufa 13:25
Происшествия

Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой.
Lenta.ru 12:58
Общество

Россиян среди новых заразившихся коронавирусом на Diamond Princess нет

Среди выявленных в субботу 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на круизном судне Diamond Princess россиян нет, сообщило посольство РФ в Токио.
РИА Новости вчера в 04:52
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
ТАСС 07:52
Общество

Виктория Бекхэм показала новую коллекцию на Неделе моды в Лондоне

Газета Metro 09:42
Музыка

Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом

Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
ToDay News Ufa вчера в 13:01
Здоровье

Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи

Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Известия 13 февраля в 16:39
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в понедельник

РИА Новости 09:36
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России

В России стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Его приобрести можно в салонах дилеров, сотрудничающих с данным брендом.
Shraibikus News 14 февраля в 23:42
Шоу-бизнес

Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж

RuNews24.ru 05:58
Наука

Предок человека обнаружен в Западной Африке

Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.
Ореанда-Новости 14 февраля в 14:07
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда 01:40
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews 11:18
Биатлон

«Поняли, что ты на чай напрашиваешься к Саше, но не так же». Йоханнес Бё отфотошопил фото с Логиновым после гонки преследования

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал отфотошопленную фотографию тройки призеров гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце.
Матч ТВ 13:49
Политика

«Кинопоиск» объяснил публикацию карты с украинским Крымом

Московский Комсомолец 07:39
Политика

Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
RT на русском 10:46
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

РИА Новости 03:27
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