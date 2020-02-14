Экономика
ТАССКонсолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
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Политика
Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку
Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Спорт
Клэбо может сняться со «Ски Тура»
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что может сняться со «Ски Тура». Спортсмен занял только 25-е место в гонке преследования.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на словам протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Политика
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам
Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Культура
В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»
Происшествия
СК начал проверку после гибели девушки на конкурсе в московском баре
Следователи проверят обстоятельства гибели девушки, скончавшейся в одном из баров Москвы, сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова, передает ТАСС.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Гаджеты
Nokia выпустит первый кнопочный телефон на Android
Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
Происшествия
Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой
В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой.
Общество
Россиян среди новых заразившихся коронавирусом на Diamond Princess нет
Среди выявленных в субботу 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на круизном судне Diamond Princess россиян нет, сообщило посольство РФ в Токио.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Музыка
Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в понедельник
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России
В России стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Его приобрести можно в салонах дилеров, сотрудничающих с данным брендом.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
Наука
Предок человека обнаружен в Западной Африке
Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Музыка
Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии
Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Биатлон
«Поняли, что ты на чай напрашиваешься к Саше, но не так же». Йоханнес Бё отфотошопил фото с Логиновым после гонки преследования
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал отфотошопленную фотографию тройки призеров гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце.
Политика
«Кинопоиск» объяснил публикацию карты с украинским Крымом
Политика
Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.