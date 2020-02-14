Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

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