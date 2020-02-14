Экономика

ТАССТАССКонсолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
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Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

Lenta.ru14 февраля в 08:03

Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

РБК14 февраля в 08:17

Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Ведомости14 февраля в 06:04

Выручка «Яндекса» в IV квартале выросла на 33%

Интерфакс14 февраля в 06:31

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году по US GAAP выросла на 39%

ПРАЙМ14 февраля в 06:08

Выручка «Яндекса» по итогам 2019 год выросла на 39%

Коммерсантъ14 февраля в 06:06

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

ТАСС14 февраля в 06:35
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Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru вчера в 14:50
Биатлон

Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

Газета.Ru вчера в 09:58
Происшествия

Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

Lenta.ru вчера в 12:58
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество

В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора

Отправлен в отставку заместитель губернатора Волгоградской области Роман Бекетов.
REGNUM 01:50
Политика

The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии

Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.
Ведомости 01:33
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК вчера в 09:36
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Происшествия

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Газета.Ru 00:31
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

Известия 02:09
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Экономика

Взносы на капремонт возросли более чем на 6% в 2019 году

Взносы на капитальный ремонт в России в 2019 году увеличились на 6–10%.
РБК 13 февраля в 21:37
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Биатлон

Слепцова и Устюгов получили дисквалификации

Sport-place 15 февраля в 03:36
Авто

Составлен ТОП-5 лучших бюджетных паркетников для большой семьи

Рейтинг лучших паркетников, которые используются в больших семьях, но относятся к бюджетному классу.
Car.ru вчера в 10:01
Общество

В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян.
Ведомости вчера в 10:51
Политика

В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России

Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
RT на русском вчера в 08:24
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
Кино

Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»

По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Комсомольская правда вчера в 04:57
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Музыка

Масленичная неделя в Барнауле начнется с концерта

АМИТЕЛ 02:17
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Вести.Ru вчера в 21:00
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Интерфакс вчера в 23:37
Общество

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
РИА Новости вчера в 17:43
Политика

В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»

Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 14:35
Транспорт

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Интерфакс вчера в 16:14
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