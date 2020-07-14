Игры

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейКонсольная игра Death Stranding вышла на ПК

Разработчики игрового хита Death Stranding адаптировали популярную японскую игру для персональных компьютеров. Приобрести ее можно в онлайн-магазинах Steam и Epic Games Store, сообщает ИА REGNUM.
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Консольная игра Death Stranding вышла на ПК

Общественная служба новостейвчера в 20:29

Пиковый онлайн Death Stranding в день релиза в Steam превысил 30 тысяч игроков

CyberSport.ruвчера в 16:50

Предзагрузка Death Stranding стартовала в Steam и Epic Games Store

Goroday.ru13 июля в 17:34

Death Stranding вышла на PC

Cyber.sports.ruвчера в 10:00

Разработчики Death Stranding расхвалили ПК-версию и прокомментировали вероятность выхода игры на PS5

3DNewsвчера в 04:58

Состоялся релиз РС-версии Death Stranding

Srnskвчера в 02:24

Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

REGNUMвчера в 12:02
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Общество

Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях

Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
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Происшествия

Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды

Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости вчера в 11:30
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Происшествия

Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном

В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru вчера в 19:40
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Общество

На митинг в защиту губернатора Фургала вновь вышли жители Хабаровска

Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в защиту губернатора Сергея Фургала.
EastRussia вчера в 05:55
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова считает себя «балериной всея Руси»

Волочкова нескромно назвала себя «балериной всея Руси».
Bimru.ru вчера в 12:18
Политика

Володин предупредил о наказании за призывы вернуть Крым Украине

После принятия закона, приравнивающего призывы отторгнуть у России какие-либо территории к экстремизму. российские власти смогут наказать вне зависимости от гражданства любого, кто высказывается о «возвращении» Крыма Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Rambler News Service вчера в 08:47
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Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru вчера в 20:58
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Футбол

«Спартаку» предложили подписать бывшего хавбека «Боруссии» и «Реала»

"Спартак" получил предложение подписать бывшего полузащитника дортмундской "Боруссии" и "Реала" Нури Шахина.
Soccer.ru вчера в 17:10
Футбол

Смолов может пропустить оставшиеся матчи «Сельты» из-за отека мышцы

Возможность участия 30-летнего Смолова в двух оставшихся матчах сезона-2019/20 будет определена позднее по мере улучшения его состояния.
Советский спорт вчера в 07:02
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
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Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кредитками

Россиян предупредили, что мошенники сулят выгодные условия для оформления сделки.
Lenta.ru вчера в 23:28
Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM вчера в 22:50
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Здоровье

В Приморье от коронавируса скончалось 60 человек

В Приморье за сутки, по словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, выздоровели 123 человека .
Primpress.ru 00:43
Политика

Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
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Путешествия

Стало известно о главных недостатках отдыха на российских курортах

Главным недостатком отдыха на российских курортах туристы назвали сильно завышенные цены на продукты, питание и услуги.
Lenta.ru 00:31
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Кино

Студия Marvel решила выбрать нового главного злодея для своих фильмов

ToDay News Ufa вчера в 03:59
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Происшествия

В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек

Коммерсантъ вчера в 20:58
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Наука

В России разработали сервис для прогноза полярных сияний

Российские инженеры разработали сервис прогнозирования полярных сияний под названием "Аврора". Разработка не имеет аналогов в мире.
Pravda.Ru вчера в 04:14
Шоу-бизнес

Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта

Российский продюсер Максим Фадеев рассказал о виде спорта, занятие которым позволит быстро избавиться от лишнего веса.
OAnews 13 июля в 23:26
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

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Екатерина Волкова опубликовала полностью обнаженное фото

Фотография в обнаженном виде опубликована на странице звезды сериала «Скорая помощь» в социальной сети Instagram.
RuNews24.ru вчера в 13:22
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Армия и оружие

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском 13 июля в 21:36
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Происшествия

В Самаре ликвидировали открытое горение на складе

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 23:06
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«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа».
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«Аталанта» разгромила «Брешию» в домашнем матче Серии А

«Аталанта» продлила свою беспроигрышную серию, разгромив дома «Брешию» со счетом 6:2 в матче 33 тура Серии А. Уже на второй минуте хозяева открыли счет.
LiveSport.ru вчера в 17:42
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Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
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Death Stranding
Компьютерная игра (action)
Компьютерная игра в жанре action с открытым миром, разработанная студией Kojima Productions и выпущенная Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4 в 2019 году; 14 июля 2020 года должна выйти версия игры для Windows под издательством компании 505 Games, которая изначально планировалась к выходу 2 июня 2020 года, но позже была отложена в связи с пандемией COVID-19. Это первая игра Хидэо Кодзимы и Kojima Productions после разрыва с Konami в 2015 году. В работе над игрой приняли участие актёры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер; в игре также появляются персонажи, моделями для внешности которых послужили кинорежиссёры Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн.
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