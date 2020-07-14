Игры
Общественная служба новостейКонсольная игра Death Stranding вышла на ПК
Разработчики игрового хита Death Stranding адаптировали популярную японскую игру для персональных компьютеров. Приобрести ее можно в онлайн-магазинах Steam и Epic Games Store, сообщает ИА REGNUM.
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Пиковый онлайн Death Stranding в день релиза в Steam превысил 30 тысяч игроков
CyberSport.ruвчера в 16:50
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Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости вчера в 11:30
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном
В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru вчера в 19:40
Общество
На митинг в защиту губернатора Фургала вновь вышли жители Хабаровска
Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в защиту губернатора Сергея Фургала.
EastRussia вчера в 05:55
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Анастасия Волочкова считает себя «балериной всея Руси»
Волочкова нескромно назвала себя «балериной всея Руси».
Bimru.ru вчера в 12:18
Политика
Володин предупредил о наказании за призывы вернуть Крым Украине
После принятия закона, приравнивающего призывы отторгнуть у России какие-либо территории к экстремизму. российские власти смогут наказать вне зависимости от гражданства любого, кто высказывается о «возвращении» Крыма Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Rambler News Service вчера в 08:47
Политика
В Баку демонстранты ворвались в здание парламента
В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru вчера в 20:58
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Футбол
«Спартаку» предложили подписать бывшего хавбека «Боруссии» и «Реала»
"Спартак" получил предложение подписать бывшего полузащитника дортмундской "Боруссии" и "Реала" Нури Шахина.
Soccer.ru вчера в 17:10
Футбол
Смолов может пропустить оставшиеся матчи «Сельты» из-за отека мышцы
Возможность участия 30-летнего Смолова в двух оставшихся матчах сезона-2019/20 будет определена позднее по мере улучшения его состояния.
Советский спорт вчера в 07:02
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с кредитками
Россиян предупредили, что мошенники сулят выгодные условия для оформления сделки.
Lenta.ru вчера в 23:28
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM вчера в 22:50
Здоровье
В Приморье от коронавируса скончалось 60 человек
В Приморье за сутки, по словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, выздоровели 123 человека .
Primpress.ru 00:43
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
Путешествия
Стало известно о главных недостатках отдыха на российских курортах
Главным недостатком отдыха на российских курортах туристы назвали сильно завышенные цены на продукты, питание и услуги.
Lenta.ru 00:31
Кино
Студия Marvel решила выбрать нового главного злодея для своих фильмов
ToDay News Ufa вчера в 03:59
Происшествия
В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек
Коммерсантъ вчера в 20:58
Наука
В России разработали сервис для прогноза полярных сияний
Российские инженеры разработали сервис прогнозирования полярных сияний под названием "Аврора". Разработка не имеет аналогов в мире.
Pravda.Ru вчера в 04:14
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Российский продюсер Максим Фадеев рассказал о виде спорта, занятие которым позволит быстро избавиться от лишнего веса.
OAnews 13 июля в 23:26
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
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Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опубликовала полностью обнаженное фото
Фотография в обнаженном виде опубликована на странице звезды сериала «Скорая помощь» в социальной сети Instagram.
RuNews24.ru вчера в 13:22
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском 13 июля в 21:36
Происшествия
В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа».
Ведомости вчера в 17:47
Футбол
«Аталанта» разгромила «Брешию» в домашнем матче Серии А
«Аталанта» продлила свою беспроигрышную серию, разгромив дома «Брешию» со счетом 6:2 в матче 33 тура Серии А. Уже на второй минуте хозяева открыли счет.
LiveSport.ru вчера в 17:42
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04