Экономика
РИА НовостиКонсорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске
Консорциум "Ростеха" и группы ВИС, подававший частную концессионную инициативу на строительство мостового перехода через реку Лена в Якутии, определен концессионером этого проекта, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Саха (Якутия).
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В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
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Сенат США официально начал рассмотрение дела об импичменте Трампа
В сенате США дали старт рассмотрению дела об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа, сообщает Associated Press Две статьи обвинения в адрес Трампа озвучили семеро уполномоченных членов Палаты представителей.
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Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
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Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.
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Заявки на конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян", который создадут на набережной Малой Невы в центре Санкт-Петербурга вместо судебного квартала, поступили от 229 команд, в том числе от 59 российских и 170 иностранных.
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Россиянин Семен Сучилов стал первым в спринте на этапе Кубка IBU в Польше.