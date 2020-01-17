Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКонсорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

Консорциум "Ростеха" и группы ВИС, подававший частную концессионную инициативу на строительство мостового перехода через реку Лена в Якутии, определен концессионером этого проекта, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Саха (Якутия).
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Консорциум «ВИС» и Ростеха стал участником конкурса на строительство моста через Лену

ТАСС04:58

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

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Консорциум ВИС и «Ростеха» получил право построить мост через Лену

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Мост через Лену в Якутске построит консорциум Ростеха и группы ВИС к 2025 году

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Мост через Лену у Якутска построят «Ростех» и группа «ВИС» — Daily Storm

Daily Storm06:54
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В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

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Первая глава Конституции РФ содержит сведения об основах конституционного строя.
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