Экономика
РИА НовостиКонсорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске
Консорциум "Ростеха" и группы ВИС, подававший частную концессионную инициативу на строительство мостового перехода через реку Лена в Якутии, определен концессионером этого проекта, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Саха (Якутия).
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Происшествия
Тело экс-главы СНБ Армении нашли в Ереване
В Ереване обнаружили тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением.
Спорт
ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
Политика
Мишустин и Медведев встретились с правительством
Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Футбол
Федун прокомментировал процесс передачи «Спартака» болельщикам
"Вопрос (передачи клуба болельщикам) прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем", - заявил Федун.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева снова полностью сменила имидж
Ляйсан Утяшева, спортсменка и супруга юмориста Павла Воли, решила показать подписчикам в «Инстаграме» свой новый образ.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Политика
ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.
Общество
У семьи Мишустина нашли земли ценой 1,5 млрд. В его декларации она не указана
Семья Михаила Мишустина, который 16 января 2020 г. был назначен новым премьер-министром, владеет 2,6 га земли и пятью домами в подмосковном посёлке «Коттон Вэй» на Николиной горе, пишут «Открытые медиа» на основе данных Росреестра.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу
По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).
Общество
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Политика
Первые две главы Конституции назвали незыблемыми
Первая глава Конституции РФ содержит сведения об основах конституционного строя.
Политика
Премьер-министр Украины объяснил решение подать в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе выступления в Верховной раде объяснил свое решение подать в отставку.
Политика
В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств
У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
Здоровье
Травы и пряности, которые помогут снизить повышенное давление
Базилик благодаря содержанию эвгенола предотвращает сужение сосудов, что помогает стабилизировать давление.
Футбол
Федун объяснил, почему выступил против расширения лиги
Леонид Федун, представлявший на собрании клубов в доме футбола московский «Спартак», считает, что расширение лиги приведет к большому количеству «договорных матчей».
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
Общество
Оставившая королевскую семью Меган Маркл сменила стиль одежды
Покинувшая королевскую семью Меган Маркл больше не следует правилам королевского дресс-кода, она вернулась к повседневному стилю одежды.
Политика
Путин предложил изменить Конституцию
2. Президент предложил поставить Конституцию выше международных законов Глава государства считает, что пришло время внести в основной закон России изменения, которые гарантируют его приоритет над международными законами и соглашениями.
Гаджеты
Российский смартфон для экстремалов вышел на рынок
Как сообщает издание ITWeek, операционная система нового смартфона в этом году будет обновлена до Android 10, к тому же планируется переход на российскую ОС Astra Linux.
Автоспорт
«КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар»
43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова поздравила супруга Игоря Николаева с днем рождения
Юлия Проскурякова поздравила супруга Игоря Николаева с днем рождения. 17 января ему исполняется 60 лет.
Гаджеты
Яндекс.Маркет назвал самые популярные смартфоны в России
Как сообщает ToDay News Ufa, в ТОП-3 самых популярных смартфонов России, по версии Яндекс.Маркет, вошли: Xiaomi Redmi Note 7; Samsung Galaxy A50; Apple iPhone Xr.