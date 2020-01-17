Экономика
РИА НовостиКонсорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске
Консорциум "Ростеха" и группы ВИС, подававший частную концессионную инициативу на строительство мостового перехода через реку Лена в Якутии, определен концессионером этого проекта, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Саха (Якутия).
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Ростех: мост через Лену позволит создать транспортный коридор между ЕС и АТР
Будущее России. Национальные проекты06:09
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Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
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По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
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В Ереване обнаружили тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением.
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Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в классе грузовиков
Экипаж Андрея Каргинова, представляющий российскую команду "КамАЗ-Мастер", выиграл ралли-рейд "Дакар-2020" в классе грузовых автомобилей.
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Дочь Евгения Петросяна называет Степаненко мамой
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Премьер-министр Украины подал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фоне развернувшегося скандала с утечкой некоторых файлов в СМИ написал заявление об отставке и передал его главе государства.
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Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
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Медведев назвал смену правительства естественной для страны ситуацией
Медведев выразил надежду, что после объявления об отставке правительства и назначения премьером бывшего главу Федеральной налоговой службы Мишустина и до формирования нового кабмина «все будет надлежащим образом происходить».
Футбол
«Аталанта» выкупила Сапату у «Сампдории»
Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата подписал полноценный контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.
Технологии
Mail.ru обогнала владельцев Angry Birds по доходам от приложений
В рейтинге за 2019 год российская компания обогнала создателей Angry Birds, сообщил РБК.
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Рендер флагманского смартфона Huawei P40 Pro был раскрыт в Сети
Утечка информации про будущий флагман Huawei P40 Pro позволила запечатлеть не только дизайн самого смартфона, но и цвета, в которых он будет представлен, сообщает «gsmarena.com».
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В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона.
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Лавров назвал ситуацию вокруг Sputnik Эстония пятном на репутации ЕС
Бездействие в ситуации со Sputnik Эстония оставляет очередное пятно на репутации Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.
Космос
Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время
Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
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Украинский лидер Владимир Зеленский снизил призывной возраст на срочную военную службу.
Происшествия
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Задержаны последователи так называемого "бога Кузи" в рамках дела о мошенничестве на 15 млн рублей.
Происшествия
Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии
Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.