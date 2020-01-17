Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКонсорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

Консорциум "Ростеха" и группы ВИС, подававший частную концессионную инициативу на строительство мостового перехода через реку Лена в Якутии, определен концессионером этого проекта, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Саха (Якутия).
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