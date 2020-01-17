Экономика
РИА НовостиКонсорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске
Консорциум "Ростеха" и группы ВИС, подававший частную концессионную инициативу на строительство мостового перехода через реку Лена в Якутии, определен концессионером этого проекта, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Саха (Якутия).
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Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Политика
Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили предстоящую в Берлине международную конференцию по Ливии, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.
Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Экономика
Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию
Комментируя слова Путина об ответственности регионов за содержание учебных организаций и питание учащимся, Васильев подчеркнул, что в республике проводятся работы по созданию комфортных условий.
Политика
Shell высказалась за «Северный поток-2»
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выступила в поддержку проекта российского газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
Политика
В Европарламенте обвинили РФ в искажении истории Второй мировой войны
Вебер, избранный в ЕП от Европейской народной партии, считает, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
Биатлон
Норвежские биатлонистки выиграли эстафету
Политика
Правительство Медведева подало в отставку
Правительство России во главе с Дмитрием Медведвым подало в отставку. Об этом сообщают российские информационные агентства.
Происшествия
В Китае второй человек умер от неизвестного коронавируса
В городе Ухань врачи подтвердили второй летальный случай заболевания в Китае неизвестным видом коронавируса.
Общество
The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей
The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Происшествия
В Петербурге задержали адвоката со взяткой в 9 миллионов рублей
СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве" в отношении сотрудника Адвокатской палаты Москвы Игорь Николаенко.
Гаджеты
Huawei раскрыла постыдный секрет Android
На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.
Политика
Рада выразила недоверие итальянскому суду в деле Маркива
Верховная Рада Украины обратилась к президенту и парламенту Италии с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении нацгвардейца Виталия Маркива.
Происшествия
МАК назвал причину происшествия с самолетом UTair в Сочи
Происшествия
На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы
На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор второму фигуранту дела о пытках в колонии
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Спорт
МОК и IPC присоединились к процессу в CAS между WADA и РУСАДА
Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (IPC) присоединились к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщается на сайте IPC.
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Футбол
Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу
Первую половину сезона-2019/2020 Лунин провёл ещё в одном «Реале» – из Вальядолида, отыграл 2 матча и пропустил 1 гол.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Здоровье
На Украине свиной грипп унёс жизни семи человек
Вирус типа AH1N1, известный как свиной грипп, унёс жизни семи граждан Украины. Об этом сообщает телекомпания ТСН.