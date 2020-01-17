Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКонсорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

Консорциум "Ростеха" и группы ВИС, подававший частную концессионную инициативу на строительство мостового перехода через реку Лена в Якутии, определен концессионером этого проекта, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Саха (Якутия).
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новости05:52

В Якутии определили подрядчика, который построит мост через реку Лену

Аргументы и Факты06:55

Стало известно, кто построит мост через Лену в Якутске

Телеканал 360°06:55

Консорциум ВИС и «Ростеха» получил право построить мост через Лену

РБК06:01

Мост через Лену будет строить консорциум «Ростеха» и группы ВИС

Коммерсантъ08:20

Мост через Лену в Якутске построит консорциум Ростеха и группы ВИС к 2025 году

Народные новости05:24

Консорциум «ВИС» и Ростеха стал участником конкурса на строительство моста через Лену

ТАСС04:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Общество

«Открытые медиа»: родственники премьер-министра Мишустина владеют землей и домами на 1,5 миллиарда рублей

Snob.ru 04:10
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Национальная служба новостей вчера в 03:27
Экономика

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевского титула

Жена британского принца Гарри Меган Маркл впервые после выхода из королевской семьи и отъезда из Британии появилась на людях.
NewInform 15 января в 09:50
Футбол

Украинский футболист лишился работы после отпуска в России

31-летний футболист лишился работы после того, как опубликовал в своем Instagram фото из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:08
Общество

Рак диагностировали у Михаила Жванецкого

От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Privet-Rostov.ru 10:46
Армия и оружие

МИД Польши обвинил Россию в попытке переписать историю о войне

REGNUM 07:39
Общество

Путин нашел способ изменить жизнь миллионов семей в России

Путин предложил ежемесячно платить половину регионального прожиточного минимума — в среднем около 5,5 тысячи рублей — семьям с детьми от трех до семи лет, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
Lenta.ru 07:58
Происшествия

В Китае второй человек умер от неизвестного ранее короновируса

В китайском городе Ухань зафиксирован второй смертельный случай от короновируса, о существовании которого специалисты узнали в конце прошлого года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
РБК вчера в 20:05
Театры

Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже

Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.
Газета.Ru 07:49
Политика

Мишустин и Медведев провели встречу

Действующий и бывший премьер-министры России Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев провели встречу, которая продлилась более часа, после чего была организована встреча с членами правительства.
RT на русском 05:51
Общество

Метеорологи обещают, что февраль в России будет холоднее января

"Насколько ниже - скажем в конце месяца", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 09:14
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в классе грузовиков

Экипаж Андрея Каргинова, представляющий российскую команду "КамАЗ-Мастер", выиграл ралли-рейд "Дакар-2020" в классе грузовых автомобилей.
DP.RU 05:32
Политика

Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.
RT на русском 04:42
Происшествия

Известный адвокат арестован в Петербурге по делу о взятке для суда

По данным следствия, получив все деньги, адвокат предложил передать через него взятку, уже на сумму в 9 млн рублей неустановленным должностным лицам Арбитражного суда Московского округа за принятие ими решения по другому схожему делу.
REGNUM 10:14
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России

По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.
Новые автомобили 08:06
Биатлон

Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням Кристины Резцовой

Бежавшая на третьем этапе Кристина Резцова заметила, что две мишени на ее щите закрыты. Сама Кристина по этим мишеням не стреляла.
Вести.Ru 10:37
Гаджеты

Сверхбыстрый графеновый аккумулятор скоро поступит в продажу

В Real Graphene говорят, что на полную зарядку их графенового аккумулятора объемом 3000 мАч уходит около 20 минут при использовании зарядного устройства мощностью 60 Вт.
Вести.Хайтек 10:06
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия вчера в 07:23
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM 04:28
Политика

Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
РИА Новости 09:46
Политика

Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
РБК 04:30
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Общество

В Свердловской области нашли изумруд весом 0,5 кг

ТАСС 01:53
Музыка

Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса

МедиаЗавод вчера в 07:32
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК 07:26
Происшествия

Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке

РИА Новости 08:55
Спорт

Горячкина вышла вперед в матче за шахматную корону с Цзюй Вэньцзюнь

РИА Новости 04:53
Гаджеты

Huawei раскрыла секрет ОС Android в области прибыли для программистов

Проанализировав рынок программ для мобильных устройств, Huawei раскрыла секрет Android в данной области для программистов.
Дни24 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное