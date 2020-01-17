Экономика
ВедомостиКонсорциум с участием «Ростеха» построит мост через реку Лену в Якутии
Власти Якутии определили концессионера проекта строительства первого моста через реку Лену. Им стал консорциум госкорпорации «Ростех» и группы ВИС.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Политика
Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку
Гончарук объяснил, что написал заявление, чтобы заслужить и подтвердить доверие главы государства. Зеленский не принял отставку премьера.
Политика
Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против главы Минздрава Саратовской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по факту злоупотребления полномочиями.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Политика
Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения
Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Общество
В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Происшествия
Суд арестовал главу МВД Коми по обвинению во взяточничестве
Политика
Госдума утвердила Мишустина премьером
После короткого рамочного выступления Михаила Мишустина, который уделил особое внимание теме нацпроектов и цифровизации экономики, спикер Госдумы Вячеслав Володин предоставил слово представителям фракций, которые задали вопросы кандидату в премьеры.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
В Новосибирской области 17 января произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Политика
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Автоспорт
Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли
Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» — Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова — с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков.
Происшествия
МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского
Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Экономика
В МВФ указали на признаки глобального финансового кризиса
Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса.
Армия и оружие
В Пентагоне сообщили, что не планируют выводить войска из Ирака
В настоящее время США не планируют выводить свои войска из Ирака.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые оставят без Android 10
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли три человека
Три человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Общество
В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка.
Общество
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область
Впервые с рабочим визитом в Псковскую область прибыл председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Вячеслав Володин.
Армия и оружие
Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск
Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.
Экономика
РБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года
Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Общество
Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной
Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Футбол
Украинского футболиста выгнали из команды за посещение Петербурга
Футбольный клуб «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области, выступающий во второй по силе украинской лиге, в одностороннем порядке расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским за посещение Петербурга.