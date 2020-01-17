Экономика

ВедомостиВедомостиКонсорциум с участием «Ростеха» построит мост через реку Лену в Якутии

Власти Якутии определили концессионера проекта строительства первого моста через реку Лену. Им стал консорциум госкорпорации «Ростех» и группы ВИС.
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Обсуждены вопросы реализации проекта по строительству Ленского моста

SakhaLife.ru04:14

Айсен Николаев: На наших глазах Ленский мост становится из мечты реальностью

Якутия 2404:13

Консорциум «ВИС» и Ростеха стал участником конкурса на строительство моста через Лену

ТАССвчера в 04:58

Мост через Лену будет строить консорциум «Ростеха» и группы ВИС

Коммерсантъвчера в 08:20

Консорциум ВИС и «Ростеха» получил право построить мост через Лену

РБКвчера в 06:01

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новостивчера в 05:52

Строительство Ленского моста. Осталось решить вопросы с земельными участками

ИА ЯСИА03:30
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Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку

Гончарук объяснил, что написал заявление, чтобы заслужить и подтвердить доверие главы государства. Зеленский не принял отставку премьера.
РБК 03:21
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Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Дни24 вчера в 08:11
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM вчера в 18:53
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Известия 00:27
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СК возбудил уголовное дело против главы Минздрава Саратовской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по факту злоупотребления полномочиями.
РБК вчера в 07:41
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РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
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Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
РБК вчера в 15:20
Общество

В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности

Российская газета 16 января в 07:13
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
РИА Новости вчера в 18:28
Происшествия

Суд арестовал главу МВД Коми по обвинению во взяточничестве

Известия вчера в 12:05
Политика

Госдума утвердила Мишустина премьером

После короткого рамочного выступления Михаила Мишустина, который уделил особое внимание теме нацпроектов и цифровизации экономики, спикер Госдумы Вячеслав Володин предоставил слово представителям фракций, которые задали вопросы кандидату в премьеры.
Московский Комсомолец 16 января в 07:27
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

В Новосибирской области 17 января произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
РБК вчера в 19:39
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах.
РИА Новости вчера в 20:43
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 05:10
Автоспорт

Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли

Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» — Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова — с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков.
Известия 03:10
Происшествия

МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского

Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Gazeta.SPb вчера в 13:27
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ вчера в 11:52
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Экономика

В МВФ указали на признаки глобального финансового кризиса

Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса.
REGNUM вчера в 22:58
Армия и оружие

В Пентагоне сообщили, что не планируют выводить войска из Ирака

В настоящее время США не планируют выводить свои войска из Ирака.
РЕН ТВ вчера в 22:03
Гаджеты

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые оставят без Android 10

Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
ToDay News Ufa 16 января в 10:51
Происшествия

В ДТП на Ямале погибли три человека

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
ТАСС 02:00
Общество

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка.
РИА Новости 03:15
Общество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Псковскую область

Впервые с рабочим визитом в Псковскую область прибыл председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Вячеслав Володин.
Псковская правда 03:16
Армия и оружие

Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск

Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.
REGNUM 16 января в 16:44
Экономика

РБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года

Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
Коммерсантъ 03:12
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Общество

Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной

Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
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Футбол

Украинского футболиста выгнали из команды за посещение Петербурга

Футбольный клуб «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области, выступающий во второй по силе украинской лиге, в одностороннем порядке расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским за посещение Петербурга.
78.ru вчера в 23:20
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