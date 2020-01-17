Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКонсорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

Консорциум "Ростеха" и группы ВИС, подававший частную концессионную инициативу на строительство мостового перехода через реку Лена в Якутии, определен концессионером этого проекта, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Саха (Якутия).
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Строительство Ленского моста. Осталось решить вопросы с земельными участками

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Мост через Лену в Якутске построит консорциум Ростеха и группы ВИС к 2025 году

Народные новостивчера в 05:24

Стало известно, кто построит мост через Лену в Якутске

Телеканал 360°вчера в 06:55

Консорциум ВИС и «Ростеха» получил право построить мост через Лену

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Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новостивчера в 05:52

Мост через Лену будет строить консорциум «Ростеха» и группы ВИС

Коммерсантъвчера в 08:20

Консорциум «ВИС» и Ростеха стал участником конкурса на строительство моста через Лену

ТАССвчера в 04:58
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«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборочные линии

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News.ru вчера в 09:42
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Десятилетняя девочка, пропавшая в Новосибирской области, найдена живой

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Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
РБК вчера в 15:20
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В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
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Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку

Гончарук объяснил, что написал заявление, чтобы заслужить и подтвердить доверие главы государства. Зеленский не принял отставку премьера.
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Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
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После довольно посредственного боевика «Гемини», который хоть и был снят с использованием самых современных технологий, но не оставил никакой радости у многих зрителей, Уилл Смит исполнил роль в продолжении легендарных «Плохих парней».
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РБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года

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Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
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Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
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Графеновые аккумуляторы скоро поступят в продажу

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