Экономика
РИА НовостиКонсорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске
Консорциум "Ростеха" и группы ВИС, подававший частную концессионную инициативу на строительство мостового перехода через реку Лена в Якутии, определен концессионером этого проекта, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Саха (Якутия).
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Мост через Лену в Якутске построит консорциум Ростеха и группы ВИС к 2025 году
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