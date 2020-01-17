Власти Якутии определили концессионера проекта строительства первого моста через реку Лену. Им стал консорциум госкорпорации «Ростех» и группы ВИС.

Консорциум с участием «Ростеха» построит мост через реку Лену в Якутии

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