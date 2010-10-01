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Спорт-ЭкспрессКонстантин Рауш почтил память Роберта Энке
Защитник «Динамо» Константин Рауш после окончания матча 16-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:0) почтил память бывшего вратаря сборной Германии Роберта Энке. В Instagram он выложил фотографию, где изображен в футболке с надписью: «Покойся с миром, Роберт Энке».
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Хусаинов об удалении футболиста «Рубина»: судья отработал ниже плинтуса
Арбитр Евгений Турбин ошибочно удалил футболиста казанского "Рубина" Александра Зуева в матче 16-го тура чемпионата России с московским "Динамо", считает бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов.
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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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