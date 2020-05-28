Общество

BFM.ruBFM.ruКонстантин Зятьков вышел из сделки по продаже «Ведомостей»

Обновлено в 21:08 У газеты "Ведомости" остался только один владелец, сообщает ТАСС. Агентство пишет, что издатель газеты «Версия» Константин Зятьков вышел из сделки и единственным владельцем издания стал основатель «ФедералПресс» Иван Еремин.
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с чего всё началось

У «Ведомостей» изменился покупатель

Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера. Сделка по продаже «Ведомостей» фактически закрыта, осталась «пара технических моментов», подтвердил «Ведомостям» Воронов: «Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков».
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«Мы будем отстаивать наработанные принципы». Редакция «Ведомостей» выступила с заявлением о покупке издания

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