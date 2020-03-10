Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".

Конституционная поправка о детях будет скорректирована

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